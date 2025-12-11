HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nhiều trường ĐH công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - Nhiều trường ĐH tại TPHCM dự kiến vẫn sẽ xét tuyển bằng học bạ hoặc dùng điểm học bạ trong các phương thức xét tuyển kết hợp vào năm 2026.

Mặc dù điểm học bạ THPT không còn được sử dụng như một phương thức xét tuyển độc lập ở nhiều trường ĐH, tuy nhiên điểm học bạ rất quan trọng. Một số trường ĐH sử dụng phương thức kết hợp, tính điểm học bạ chung với các tiêu chí khác (như kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc phỏng vấn) để đưa ra đánh giá toàn diện về thí sinh.

Nhiều trường ĐH công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, trường nào còn xét học bạ? - Ảnh 1.

Nhiều trường ĐH ở TPHCM đã có phương án tuyển sinh dự kiến cho năm học 2026 - 2027

1. Trường ĐH Hoa Sen: Dự kiến xét tuyển 6 phương thức

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội năm 2026;

- Xét học bạ THPT theo điểm tổ hợp 3 môn;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT;

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT 2026;

- Xét tuyển qua phỏng vấn.

2. Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM: Dự kiến xét tuyển 5 phương thức

- Xét kết quả học tập THPT (học bạ);

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2026;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT;

3. Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH): Dự kiến xét tuyển 6 phương thức

- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026;

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của ĐHQG TPHCM;

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT 2026;

- Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12;

- Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 ;

- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT.

Trong đó, phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT là phương thức mới của năm 2026.

4. Trường ĐH Ngân hàng TPHCM: dự kiến xét tuyển 4 phương thức

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT

- Xét tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT

- Xét kết quả điểm thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2026;

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

5. Trường ĐH Công thương TPHCM: Dự kiến xét tuyển 5 phương thức

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;

- Xét kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12;

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Dự kiến, từ năm 2028, Trường ĐH Công Thương TPHCM sẽ bỏ việc xét tuyển độc lập học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp.

6. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Dự kiến xét tuyển 2 phương thức

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển tổng hợp. Phương thức này bao gồm các điểm thành phần như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác.

Theo nhà trường, phương thức xét tuyển tổng hợp hướng đến việc đánh giá toàn diện, công bằng hơn trong tuyển sinh.

7. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Dự kiến xét tuyển 3 phương thức

- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh;

- Xét tuyển theo phương thức khác.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, thí sinh xét tuyển ĐH bằng học bạ năm 2025 chiếm tỉ lệ cao nhất trong 17 phương thức. Cụ thể, tỉ lệ thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ chiếm 42,4%, xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, các phương thức khác chiếm 18,5%.

Tin liên quan

Quy định mới quan trọng về thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên

Quy định mới quan trọng về thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên

(NLĐO)- Địa phương cần lưu ý đến việc bố trí kinh phí để chi trả kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự túc đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1-7-2020

Giáo sư Nhật Bản: Hãy nói tiếng Anh, đừng sợ mắc lỗi

(NLĐO) - Học ngôn ngữ không chỉ dừng lại ở giao tiếp đơn thuần mà còn hướng đến việc xây dựng sự tự tin và khả năng làm việc nhóm đa quốc gia.

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ

(NLĐO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 2 phương án lấy ý kiến là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng đối với xét tuyển bằng học bạ.

đại học điểm chuẩn phương thức xét tuyển sinh viên đánh giá năng lực dự kiến học bạ tuyển sinh TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo