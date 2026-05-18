Giáo dục

Nhiều trường ĐH tại TPHCM bắt đầu nhận minh chứng xét tuyển ĐH

Huy Lân

(NLĐO)- Nhiều trường ĐH tại TPHCM đã mở cổng nhận minh chứng xét tuyển ĐH 2026, thí sinh cần hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn để tăng cơ hội trúng tuyển.

Tại TPHCM, mùa tuyển sinh ĐH 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động khi nhiều trường ĐH bắt đầu mở cổng tiếp nhận minh chứng xét tuyển ĐH của thí sinh.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM: Từ ngày 15-5 đến 30-6

Từ ngày 15-5, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã mở cổng nhận minh chứng xét tuyển ĐH theo 2 phương thức: Xét tuyển tổng hợp và V-SAT.

Nhiều trường ĐH tạo TPHCM bắt đầu nhận minh chứng xét tuyển ĐH - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển ĐH 2026. ảnH: K. Phụng

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông-Trường ĐH Ngân hàng, cho biết để hoàn tất đăng ký theo 2 phương thức này, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng:

* Từ ngày 15- 5 đến 17 giờ 00 ngày 30- 6: Thực hiện cung cấp minh chứng trực tuyến trên trang https://xettuyen.hub.edu.vn/login của trường.

* Từ ngày 2-7 đến 17 giờ 00 ngày 14- 7: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT.

Trong quá trình đăng ký, hồ sơ minh chứng cần được chuẩn bị đầy đủ và đúng quy định. Cụ thể, thí sinh cần cung cấp hình chụp bản gốc các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (với phương thức xét tuyển tổng hợp) (nếu có)

- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (với phương thức xét tuyển tổng hợp) (nếu có);

- Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi V-SAT năm 2026 (với phương thức xét kết quả VSAT)

- Giấy xác nhận điểm theo mẫu của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM hoặc giấy xác nhận điểm của trường THPT (theo cấu trúc mẫu giấy xác nhận điểm) hoặc học bạ cụ thể như sau:

+ Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: (hình chụp bản gốc hoặc bản sao công chứng) giấy xác nhận điểm hoặc học bạ (3 năm học lớp 10, 11, 12). Thí sinh bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.

+ Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2025: Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM): Từ ngày 13- 5 đến hết ngày 20- 6

Thí sinh truy cập cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: https://dkts.uel.edu.vn

Trường ĐH Kinh tế - Luật cho biết tùy theo phương thức xét tuyển đăng ký, thí sinh cần chuẩn bị file scan các minh chứng/hồ sơ phù hợp, có thể bao gồm:

- Học bạ THPT (bản chính hoặc bản sao y chứng thực);

- Giấy chứng nhận học sinh giỏi Quốc gia;

- Chứng chỉ ngoại ngữ;

- Chứng chỉ quốc tế và các minh chứng ưu tiên khác.

Lưu ý thí sinh thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Tải lên các hồ sơ minh chứng phục vụ xét tuyển theo đúng quy định của từng phương thức xét tuyển. Kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, thông tin học tập và các minh chứng đính kèm trước khi hoàn tất đăng ký.

Trường khuyến khích thí sinh hoàn thành việc đăng ký sớm để tránh tình trạng quá tải hệ thống vào thời điểm cuối đợt nhận hồ sơ minh chứng.

Trường ĐH Mở TPHCM: Từ ngày 6-5 đến 17 giờ ngày 14-7.

Thí sinh thực hiện cung cấp hồ sơ minh chứng xét tuyển trực tuyến tại: https://minhchungxettuyen.ou.edu.vn/2026https://minhchungxettuyen.ou.edu.vn/2026

Hồ sơ minh chứng, gồm:

- Chứng chỉ quốc tế (IB, SAT, A-Level);

- Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2026;

- Kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính (kỳ thi V-SAT) năm 2026;

- Điểm học bạ THPT của thí sinh tốt nghiệp THPT;

- Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

- Thông tin học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tăng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2026

(NLĐO)- Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tăng chỉ tiêu tuyển sinh từ 5.022 lên 5.220, nhiều ngành, nhiều chương trình có sự điều chỉnh tăng, giảm chỉ tiêu.

Nhiều trường ĐH ở TPHCM công bố học phí khóa tuyển sinh ĐH năm 2026, xem tại đây

(NLĐO)- Các trường ĐH công bố học phí sớm giúp thí sinh chủ động cân đối tài chính, từ đó có cơ sở so sánh, lựa chọn trường học phù hợp với điều kiện tài chính.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tuyển sinh ĐH năm 2026 bằng xét tổng hợp

(NLĐO)- Tuyển sinh ĐH năm nay, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn dùng phương thức xét tuyển tổng hợp là chủ đạo bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng.

