Giáo dục

Nhiều trường ĐH ở TPHCM công bố học phí khóa tuyển sinh ĐH năm 2026, xem tại đây

Huy Lân

(NLĐO)- Các trường ĐH công bố học phí sớm giúp thí sinh chủ động cân đối tài chính, từ đó có cơ sở so sánh, lựa chọn trường học phù hợp với điều kiện tài chính.

Cùng với thông tin về phương thức tuyển sinh, ngành tuyển sinh và chương trình đào tạo, nhiều trường ĐH đã công bố học phí khoá tuyển sinh ĐH năm 2026 để thí sinh biết. Việc công khai học phí cũng góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của cơ sở giáo dục ĐH.

Nhiều trường ĐH công bố học phí khoá tuyển sinh ĐH 2026 - Ảnh 1.

Học phí là thông tin được nhiều thí sinh quan tâm. Ảnh: K. Phụng

Tại TPHCM, mức học phí ở các trường giao động ở nhiều mức khác nhau, tùy ngành và chương trình đào tạo.

- Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM): Từ 31,5 triệu đồng đến 80 triệu đồng/năm.

- Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM): Từ hơn 32 triệu đồng đến 70 triệu đồng/năm.

- Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM): Chương trình dạy và học bằng tiếng Việt: 35,8 triệu đồng; chương trình Coop tiếng Anh bán phần: 55 triệu đồng; chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73,5 triệu đồng.

- Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM): từ 41 triệu đồng đến 140 triệu đồng/năm.

- Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM): 27 triệu đồng - 29,5 triệu đồng - 32 triệu đồng/học kỳ.

- Trường ĐH Y Dược TPHCM: Từ 30 triệu đồng đồng đến 90 triệu đồng/năm. 

- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: từ 47 triệu đồng đến 81 triệu đồng/năm.

- Đại học kinh tế TPHCM (UEH): khoảng từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng/năm.

- Trường ĐH Sài Gòn: Từ 86 triệu đồng đến 212 triệu đồng (toàn khoá).

- Trường ĐH Tài chính - Marketing: Từ 30 triệu đồng đến 65 triệu đồng (từ 902.000 đồng/tín chỉ đến 1.897.000 đồng/tín chỉ).

- Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT): 1.330.000/tín chỉ (HP toàn khoá khoảng 190 triệu đồng, chưa bao gồm 3 tín chỉ giáo dục quốc phòng và 4 tín chỉ giáo dục thể chất).

- Trường ĐH Gia Định: Từ 1 triệu đồng/tín chỉ (tùy theo ngành).

Học phí ĐH: Mỗi nơi một kiểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81, theo hướng lùi 1 năm khung học phí quy định trong nghị định hiện hành

Học bổng tiếp bước hành trình hỗ trợ 100% học phí ĐH cho học sinh THPT

(NLĐO)- Ngày 22-12, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn công bố học bổng Tiếp bước hành trình dành cho học sinh THPT.

Học phí ĐH tăng, thí sinh dè dặt khi xét tuyển

Xét học bạ hay xét kết quả thi đánh giá năng lực... đều là những phương thức xét tuyển ĐH sớm. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký hiện quá thấp so với năm trước khiến các trường tự hỏi liệu các em còn chờ gì?

