Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tuyển sinh ĐH năm 2026 bằng xét tổng hợp

Thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thành viên ĐHQG TPHCM) cho biết với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường sử dụng các tiêu chí: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ- HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

TS Phạm Tấn Hạ, Trưởng Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), tư vấn cho thí sinh

Công thức tổng quát:

ĐXT = w 1 THPT + w 2 ĐGNL + w 3 HB + [điểm cộng] + [điểm ưu tiên]

w là trọng số của các thành phần điểm thi, cụ thể:

+ w 1 là trọng số của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng.

+ w 2 là trọng số của điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2026: điểm ĐGNL cao nhất trong 2 lần thi.

+ w 3 là trọng số của điểm HB: tổng điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 năm học THPT (lớp 10, 11 và 12) cao nhất thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng (bao gồm cả thí sinh tốt nghiệp năm 2025 trở về trước).

Trong đó: w 1 = 45%, w 2 = 45% và w 3 = 10%

Tổng điểm (w 1 THPT + w 2 ĐGNL + w 3 HB) được gọi là điểm học lực (ĐHL).

Nguyên tắc tính điểm học lực:

- Đối với thí sinh (1) có đủ 3 thành phần điểm, áp dụng công thức ĐXT với trọng số ở trên.

- Đối với thí sinh (2) chỉ có điểm THPT + HB và (3) chỉ có điểm ĐGNL + HB (bao gồm cả thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026). ĐHL được tính theo công thức sau:

ĐHL = Max (ĐHL)

Trong đó:

(1). ĐHL 1: tính điểm thí sinh có điểm THPT theo trọng số w 1 =90%, w 3 = 10%

ĐHL 1 = w 1 THPT + w 3 HB

(2). ĐHL 2: tính điểm thí sinh có điểm ĐGNL theo trọng số w 2 =90%, w 3 = 10%

ĐHL 2 = w 2 ĐGNL + w 3 HB

Lưu ý:

+ Thí sinh đủ 3 thành phần điểm, lấy giá trị điểm cao nhất của ĐXT.

+ Nếu thí sinh chỉ có điểm THPT, áp dụng công thức tính ĐHL 1.

+ Nếu thí sinh chỉ có điểm ĐGNL, áp dụng công thức tính ĐHL 2.

