Nhiều trường học ở TP HCM thông báo hoàn tiền BHYT cho học sinh

BHXH TP HCM ban hành Công văn 3566/BHXH-QLT hướng dẫn triển khai, yêu cầu các trường đồng thời lập danh sách học sinh để được cấp thẻ BHYT và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu của phụ huynh cho năm 2026.

Ngay sau khi chính sách có hiệu lực, nhiều trường trên địa bàn TP đã trở thành "Điểm hoàn tiền BHYT" cho phụ huynh. Tại Trường THCS Trường Thọ (phường Thủ Đức), nhà trường đã gửi thông báo đến từng lớp, đăng tải trên các kênh liên lạc chính thức và tổ chức hoàn trả theo trực tiếp. Với hình thức nhận tiền mặt, phụ huynh được mời đến Phòng Tài vụ của trường nhận lại khoản phí BHYT năm 2026 đã đóng cho con trong giờ hành chính từ ngày 25-11 đến 9-12 (với số tiền 631.800 đồng).

Trường THCS Trường Thọ (phường Thủ Đức, TP HCM) đã thông báo hoàn tiền BHYT cho phụ huynh

Trường Tiểu học Võ Trường Toản (phường Diên Hồng) mới thu BHYT khối lớp 1 và đã chuyển khoản này sang cơ quan BHXH. Ngay khi nhận được thông tin về chính sách hỗ trợ toàn bộ mức đóng, nhà trường lập tức làm thủ tục đề nghị hoàn trả và cam kết chi trả đầy đủ cho phụ huynh ngay khi nguồn tiền được chuyển về, đồng thời thông báo rõ với phụ huynh các khối lớp 2, 3, 4, 5 không phải đóng khoản này nữa.

Trên hệ thống cổng thông tin giáo dục TP HCM, nhiều trường khác cũng lần lượt công bố "Thông báo ngừng thu và hoàn tiền BHYT năm học 2025–2026" như THCS Lạc Long Quân (phường Bình Hưng Hòa), THCS Lê Tấn Bê (phường An Lạc), THPT Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi)…, cho thấy chủ trương đã đi vào từng nhà trường, từng lớp học ở cả nội thành lẫn ngoại thành.

Ở khối giáo dục nghề nghiệp, Trường CĐ Nghề TP HCM cũng thông báo ngừng thu và hoàn BHYT đối với nhóm học sinh chỉ học văn hóa, nhằm tránh trùng lặp khoản đã được ngân sách hỗ trợ.

Song song đó, các trường lập danh sách học sinh chưa có thẻ BHYT đến ngày 31-12-2025 để gửi cơ quan BHXH cấp thẻ, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho các em; đồng thời, gửi hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn thẻ BHYT cho toàn bộ học sinh đang theo học trong năm học 2025–2026 trước các mốc thời gian quy định để thẻ mới có giá trị sử dụng từ 1-1-2026, đạt tỉ lệ bao phủ 100%.

Đối với khoản tiền đã thu của phụ huynh, nếu nhà trường vẫn đang giữ thì phải tổ chức hoàn trả trực tiếp hoặc chuyển khoản tùy điều kiện; trường hợp đã tạm chuyển sang tài khoản BHXH thì phải phối hợp với cơ quan BHXH làm thủ tục nhận lại rồi hoàn trả đầy đủ cho cha mẹ học sinh.

Từ ngày 14-11-2025, toàn bộ học sinh tiểu học, THCS, THPT và người học chương trình GDTX tại TP HCM được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Chính sách này dựa trên Luật BHYT sửa đổi 2024, Nghị định 188/2025. Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên và phần 50% còn lại được HĐND TP HCM chi trả thêm theo Nghị quyết 56, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100%.



