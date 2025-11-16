HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Học sinh ở TPHCM đã mua BHYT có được hoàn tiền?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Việc hoàn trả hay xử lý khoản thu trước đó của nhà trường (nếu có) thì đề nghị phụ huynh liên hệ nhà trường để được giải quyết

Sau thông tin học sinh và người trên 65 tuổi tại TPHCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, nhiều người thắc mắc về mức phí BHYT năm 2026 phụ huynh vừa đóng cho nhà trường, liệu khoản tiền này có được hoàn lại hay không?

Nhiều phụ huynh cho biết họ đã đóng BHYT cho con ngay đầu năm học và băn khoăn liệu số tiền này có được hoàn trả theo nghị quyết vừa được HĐND TPHCM thông qua.

Phụ huynh TP HCM đã mua BHYT, có được hoàn tiền? - Ảnh 1.

Theo BHXH TPHCM, nghị quyết quy định tất cả học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đều được hưởng chính sách hỗ trợ này

Bên cạnh đó cũng có thắc mắc "chính sách hỗ trợ 100% mức BHYT này áp dụng cho toàn bộ học sinh hay chỉ dành cho học sinh có hộ khẩu thường trú tại TPHCM?

Trả lời vấn đề này, BHXH TPHCM cho biết theo nghị quyết vừa được thông qua, khi thẻ BHYT hiện tại của học sinh hết giá trị, ngân sách TP sẽ chi trả để cấp thẻ mới. BHXH TPHCM chưa nhận bất kỳ khoản tiền hay danh sách nào từ các trường liên quan đến BHYT học sinh năm 2026.

Vì vậy, việc hoàn trả hay xử lý khoản thu trước đó của nhà trường (nếu có) thì đề nghị phụ huynh liên hệ nhà trường để được giải quyết. Thẻ BHYT của học sinh hiện tại có giá trị đến hết năm 2025. Từ ngày 1-1-2026, khi các trường lập danh sách tham gia BHYT cho học sinh, ngân sách trung ương và TP sẽ chi trả 100% mức đóng theo nghị quyết.

Theo BHXH TPHCM, nghị quyết quy định tất cả học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đều được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, cần mang theo giấy tờ gì?

Khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, cần mang theo giấy tờ gì?

TP HCM: Thêm 19 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT ban đầu

(NLĐO) - 19 cơ sở gồm 2 bệnh viện, 1 phòng khám đa khoa, 5 trạm y tế và 11 điểm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

Quyền lợi mới về BHYT mà người dân TP HCM cần biết

(NLĐO)- Người dân TP HCM có thêm quyền lợi mới trong việc đăng ký khám, chữa bệnh với BHYT

TP HCM: Thêm 19 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT ban đầu

(NLĐO) - 19 cơ sở gồm 2 bệnh viện, 1 phòng khám đa khoa, 5 trạm y tế và 11 điểm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

