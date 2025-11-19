TP HCM: Chi tiết việc hoàn tiền cho học sinh đã mua BHYT

Ngày 19-11, BHXH TP HCM triển khai việc thực hiện nghị quyết của HĐND TP HCM về hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh trên địa bàn TP.
Từ ngày 14-11, học sinh tại các trường tiểu học, THCS, THPT; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: Học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và học viên theo học chương trình GDTX cấp THPT trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (chính sách của Trung ương là 50%, chính sách của thành phố là 50%).
BHXH TP HCM đề nghị các trường, cơ sở giáo dục phối hợp thực hiện đối với các trường hợp học sinh chưa có thẻ BHYT đến 31-12-2025 thì khẩn trương lập danh sách gửi cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho các em trước ngày 30-11-2025 để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho các em và thực hiện đúng Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 14-11-2025 của HĐND TP.
Căn cứ danh sách học sinh đang theo học tại trường năm học 2025-2026, nhà trường, cơ sở giáo dục lập danh sách, hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho học sinh gửi đến cơ quan BHXH trước ngày 20-12-2025 để cấp, gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2026 cho các em, đảm bảo 100% học sinh được cấp thẻ BHYT theo nghị quyết.
Đối với trường, cơ sở giáo dục đã thực hiện thu tiền BHYT của học sinh để cấp thẻ BHYT cho năm 2026 thì thực hiện hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.
Trường hợp nếu trường, cơ sở giáo dục đã tạm chuyển trước tiền tham gia BHYT của học sinh cho năm 2026 đến tài khoản cơ quan BHXH thì liên hệ cơ quan BHXH để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đã chuyển. Sau khi nhận được tiền, trường, cơ sở giáo dục hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.
Ngày 14-11-2025, HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TP. Theo đó, ngân sách TP hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT cho học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: Học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và học viên theo học chương trình GDTX cấp THPT trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP HCM (gọi chung là học sinh).
Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15 ngày 27-11-2024 của Quốc hội; Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật BHYT. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT.
