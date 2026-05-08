Nhiều trường hợp chạy ngược chiều ở chợ đầu mối Thủ Đức bị xử lý

Sáng 8-5, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Tam Bình xử lý người đi xe máy chạy ngược chiều, lấn chiếm lòng lề đường ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đường Đỗ Mười.

Theo công an, thời gian qua, tình trạng chạy ngược chiều, lấn chiếm lòng lề đường còn xảy ra ở chợ đầu mối Thủ Đức. Đặc biệt, cao điểm sáng và tối khi lượng hàng đổ về nhiều, dù CSGT và Công an phường Tam Bình ra quân xử lý mỗi ngày.

Sau hơn một giờ xử lý vào sáng nay, 10 người dân chạy xe máy ngược chiều trước chợ đầu mối Thủ Đức bị xử lý. Ngoài ra, các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường cũng bị nhắc nhở.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi đi ngược chiều, mỗi người sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024.

Dù lực lượng chức năng thường xuyên xử lý nhưng tình trạng chạy ngược chiều vẫn xảy ra.