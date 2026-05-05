Tài xế xe container chạy ngược chiều ở TPHCM đã đến trụ sở công an

Ngày 5-5, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết đã xử lý tài xế chạy xe container ngược chiều trên đường đông đúc.

Theo đó, lúc 19 giờ 45 ngày 4-5, ông Đ.M.H (40 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) lái xe container biển số TPHCM chạy trên đường An Phú Đông 09. Khi đến giao lộ với đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông), ông H. lái xe rẽ vào làn hỗn hợp trên đường Đỗ Mười (làn ngược chiều) để vào bãi đỗ xe cách giao lộ khoảng 50 m.

Vụ việc được người dân ghi lại đăng tải lên mạng xã hội. Video cho thấy do bị xe container choáng hết đường, các phương tiện buộc phải tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đội CSGT An Sương nhanh chóng mời tài xế H. đến trụ sở làm việc và lập biên bản lỗi đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều).

Qua làm việc, ông H. cho biết vì không có phụ xe đi cùng, cũng như thấy khoảng cách từ giao lộ An Phú Đông 09 - Đỗ Mười đến bãi xe gần nên để tiện cho xe vào bãi nên đã đi vào làn đường ngược chiều như phản ánh.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi trên, tài xế H. sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024.

Phòng CSGT khuyến cáo tài xế cần tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định; không vì thuận tiện cá nhân mà thực hiện các hành vi vi phạm gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Tài xế H. tại cơ quan công an.