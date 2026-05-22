Nhiều ứng dụng phục hình kỹ thuật số đẹp và chính xác trong phẫu thuật răng hàm mặt

Chi hội Phẫu thuật miệng-hàm mặt và tạo hình Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề "Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình trong kỷ nguyên số", diễn ra từ ngày 22 đến 23-5.

Hội nghị thu hút tham dự của các chuyên gia trong và ngoài nước lĩnh vực phẫu thuật miệng, tạo hình hàm mặt cùng 250 hội viên.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã tạo ra nhiều thay đổi quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật miệng hàm mặt và tạo hình. Những tiến bộ như lập kế hoạch phẫu thuật ảo, ứng dụng hình ảnh 3D, in 3D, phục hình kỹ thuật số hay các kỹ thuật tái tạo hiện đại đã góp phần nâng cao độ chính xác, tính an toàn và hiệu quả trong can thiệp điều trị.

Nhiều ca bệnh lý phẫu thuật phức tạp mà trước đây người bệnh phải ra nước ngoài điều trị với chi phí cao nay đã có thể điều trị ngay tại Việt Nam với chất lượng chuẩn mực.

Hội nghị với nhiều nội dung thiết thực và chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề đang được quan tâm trong chuyên ngành như: Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, điều trị sai hình hàm mặt, tái tạo khuyết hổng sau chấn thương, ứng dụng công nghệ 3D trong lập kế hoạch điều trị.

Đặc biệt, các phiên phẫu thuật trực tuyến (Live Surgery) về phẫu thuật chỉnh hàm và phẫu thuật cấy ghép implant xương gò má (Zygoma) mang đến những hình ảnh trực quan và kinh nghiệm lâm sàng thực tế, giúp quý đồng nghiệp có thêm góc nhìn thực hành và cơ hội trao đổi chuyên môn sâu đối với những kỹ thuật phức tạp trong chuyên ngành răng hàm mặt.