Thể thao

Quang Dương đầu quân cho đối thủ PPA

Quốc An

(NLĐO) - Theo thông báo của APP, Quang Dương sẽ gia nhập hệ thống tour đấu của hiệp hội.

Tay vợt Việt kiều Quang Dương đã chính thức đạt thỏa thuận thi đấu dài hạn với APP Tour ở sân chơi pickleball quốc tế. Điều này cũng khép lại khả năng tái hợp PPA Tour khi từng bị chấm dứt hợp đồng vì vi phạm điều khoản.

Phía APP xác nhận và ra thông báo đã ký hợp đồng nhiều năm với Quang Dương, cùng nhiều tay vợt tên tuổi khác nhưng không tiết lộ giá trị. Đây được xem là màn “trở lại” của tay vợt này, khi anh từng thi đấu tại hệ thống và giành 1 HCV, 1 HCB. 

Thương vụ cũng được đánh giá là “bom tấn” của mùa giải 2026, giúp anh trở thành một trong 11 VĐV chuyên nghiệp thuộc biên chế APP.

img

Thông tin này khiến cộng đồng pickleball Việt Nam bất ngờ, bởi trước đó nhiều dấu hiệu cho thấy tay vợt 20 tuổi có thể đàm phán và tái ký với PPA. Tuy nhiên, nhiều nhận định vì rào cản tài chính, các điều khoản độc quyền khắt khe khiến hai bên khó tìm được tiếng nói chung.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng đây là bước lùi, bởi APP thiếu sức hút và chất lượng chuyên môn so với PPA. Thực tế, nhiều tay vợt thường chọn PPA như bệ phóng sự nghiệp, còn Quang Dương lại đi ngược xu thế.

Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của anh hứa hẹn giúp APP thu hút thêm người hâm mộ Việt Nam. Ngoài Quang Dương, PPA cũng công bố 10 tay vợt khác như Sofia Sewing, Bobbi Oshiro, Jack Munro, Richard Livornese, Roos Van Reek...

APP - Association of Pickleball Players là một tổ chức điều hành các giải đấu pickleball chuyên nghiệp hàng đầu, được USA Pickleball - cơ quan quản lý của Mỹ - công nhận chính thức.

APP tổ chức các giải đấu cho cả vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư. APP ra đời năm 2019, cùng năm với PPA.



Tay vợt pickleball hạng 26 thế giới - PPA Tour bị đột quỵ, mất khả năng nói

Tay vợt pickleball hạng 26 thế giới - PPA Tour bị đột quỵ, mất khả năng nói

(NLĐO) - Tay vợt pickleball chuyên nghiệp Grayson Goldin, hạng 26 đơn nam PPA Tour, vừa gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi chuẩn bị cho giải đấu mới.

Tay vợt có tiếng trong giới pickleball và quần vợt đột ngột qua đời

(NLĐO) - Với sự ra đi đột ngột của Lê Công Tiển, VĐV pickleball, quần vợt có tiếng cộng đồng thể thao Việt Nam để lại nhiều tiếc thương.

Quang Dương ra mắt giày, khẳng định hướng đi mạnh mẽ ở Việt Nam bất chấp án phạt từ Mỹ

(NLĐO) - Sáng 20-7 tại Hà Nội, tay vợt pickleball top đầu thế giới Quang Dương vừa ra mắt bộ sưu tập giày thi đấu, kết hợp với thương hiệu Việt Nam.

