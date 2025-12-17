HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Nhờ công an tìm người để quên áo khoác có hơn 22 triệu đồng

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Phát hiện hơn 22 triệu đồng trong chiếc áo khoác của người khác để quên trong sọt chở hàng, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã nhờ công an tìm người để trả lại.

Sáng 17-12, tin từ Công an xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với người dân trao trả lại số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu Cường (58 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An). Ông Cường vô tình để quên trong chiếc áo khoác.

- Ảnh 1.

Công an xã Hương Sơn phối hợp cùng người dân trao trả lại số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào trưa 16-12, ông Cường hành nghề bán mật mía, đã dừng xe tại khu vực thôn Dương Đình, xã Hương Sơn, để bán hàng.

Trong lúc đứng bán hàng, do cảm thấy nóng, ông Cường đã cởi chiếc áo khoác ngoài và để vào sọt chở hàng trên chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Đông (45 tuổi; trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh) nhưng không để ý. Chị Đông làm nghề bán kẹo cu đơ tại chợ Gôi, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Quá trình buôn bán, ông Cường đã di chuyển đi nơi khác mà quên đi chiếc áo của mình vẫn đang để trong sọt chở hàng của chị Đông.

Sau một thời gian, khi nhớ ra, ông Cường vội vã quay lại tìm nhưng không thấy chiếc áo đâu. Chị Đông sau khi hoàn tất việc mua hàng, cũng không để ý đến sọt hàng của mình và tiếp tục trở về nhà. Tại nhà, chị Đông phát hiện sọt hàng của mình có chiếc áo khoác cùng hai xấp tiền trị giá 22.420.000 đồng trong chiếc áo. Ngay lập tức, chị Đông đã đến Công an xã Hương Sơn trình báo, mong muốn tìm người để trả lại tài sản.

Công an xã Hương Sơn đã tiến hành xác minh và đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên Fanpage Công an xã Hương Sơn, Hương Sơn 24/7. Ngay trong chiều 16-12, Công an xã Hương Sơn đã xác minh được chủ sở hữu tài sản đánh rơi và tiến hành trao trả chiếc áo khoác và số tiền cho ông Nguyễn Hữu Cường.

Tin liên quan

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản

(NLĐO) - Người nhận số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản đã phối hợp với cơ quan công an để trả lại số tiền nhận được

Chiến sĩ nhặt được hơn 20 triệu đồng lập tức đến công an xã tìm người trả lại

(NLĐO) - Một chiến sĩ trên đường đi làm đã nhặt được một túi tiền, sau đó mang đến Công an xã Phú Giáo giao nộp

Ông lão ở Quảng Trị bất ngờ nhận 220 triệu trong tài khoản, liền tìm người trả lại

(NLĐO) - Bất ngờ nhận 220 triệu đồng người lạ chuyển nhầm, ông Nguyễn Thừa Vũ ở Quảng Trị liền mang đến công an trình báo để trả lại.

