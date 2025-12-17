Nhờ công an tìm người để quên áo khoác có hơn 22 triệu đồng

Sáng 17-12, tin từ Công an xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với người dân trao trả lại số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu Cường (58 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An). Ông Cường vô tình để quên trong chiếc áo khoác.

Công an xã Hương Sơn phối hợp cùng người dân trao trả lại số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào trưa 16-12, ông Cường hành nghề bán mật mía, đã dừng xe tại khu vực thôn Dương Đình, xã Hương Sơn, để bán hàng.

Trong lúc đứng bán hàng, do cảm thấy nóng, ông Cường đã cởi chiếc áo khoác ngoài và để vào sọt chở hàng trên chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Đông (45 tuổi; trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh) nhưng không để ý. Chị Đông làm nghề bán kẹo cu đơ tại chợ Gôi, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Quá trình buôn bán, ông Cường đã di chuyển đi nơi khác mà quên đi chiếc áo của mình vẫn đang để trong sọt chở hàng của chị Đông.

Sau một thời gian, khi nhớ ra, ông Cường vội vã quay lại tìm nhưng không thấy chiếc áo đâu. Chị Đông sau khi hoàn tất việc mua hàng, cũng không để ý đến sọt hàng của mình và tiếp tục trở về nhà. Tại nhà, chị Đông phát hiện sọt hàng của mình có chiếc áo khoác cùng hai xấp tiền trị giá 22.420.000 đồng trong chiếc áo. Ngay lập tức, chị Đông đã đến Công an xã Hương Sơn trình báo, mong muốn tìm người để trả lại tài sản.

Công an xã Hương Sơn đã tiến hành xác minh và đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên Fanpage Công an xã Hương Sơn, Hương Sơn 24/7. Ngay trong chiều 16-12, Công an xã Hương Sơn đã xác minh được chủ sở hữu tài sản đánh rơi và tiến hành trao trả chiếc áo khoác và số tiền cho ông Nguyễn Hữu Cường.