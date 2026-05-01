HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhổ răng khôn có được BHYT chi trả?

Hồng Đào

(NLĐO)- BHYT sẽ không chi trả nếu nhổ răng khôn chỉ vì mục đích thẩm mỹ hoặc phòng ngừa, khi răng mọc bình thường và không gây vấn đề sức khỏe.

Chị CAO THỊ MỸ DUYÊN (30 tuổi, ở TPHCM) hỏi: Nếu nhổ răng khôn tại bệnh viện và có thẻ BHYT thì có được BHYT hỗ trợ chi phí không? Trường hợp nào thì được hưởng bảo hiểm và trường hợp nào phải trả toàn bộ chi phí?

Nếu muốn nhổ răng tại bệnh viện tuyến trên thì có cần giấy chuyển tuyến để được hưởng quyền lợi BHYT không?

Nhổ răng khôn có được BHYT chi trả không? - Ảnh 1.

BHYT sẽ chi trả khi việc nhổ răng khôn là điều trị bệnh lý, có chỉ định của bác sĩ

LS ĐÀO QUANG HUY (Đoàn Luật sư TPHCM) trả lời: Chi phí nhổ răng khôn hiện nay thường dao động khoảng từ 1 đến 5 triệu đồng cho một răng, tùy vào mức độ phức tạp của ca tiểu phẫu như răng mọc thẳng, mọc lệch hay mọc ngầm trong xương hàm.

Về câu hỏi nhổ răng khôn có được BHYT chi trả hay không, câu trả lời là có nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định.

BHYT sẽ chi trả khi việc nhổ răng khôn là điều trị bệnh lý, có chỉ định của bác sĩ, chẳng hạn như: Răng khôn gây viêm nhiễm, nhiễm trùng nướu; răng khôn mọc lệch hoặc mọc ngầm, đâm vào răng bên cạnh; răng khôn gây sâu răng, ảnh hưởng đến răng số 7; răng khôn bị nứt, vỡ hoặc gây đau nhức ảnh hưởng đến ăn nhai hoặc có nguy cơ hình thành u, nang trong xương hàm.

Trong những trường hợp này, việc nhổ răng được xem là điều trị bệnh lý nên quỹ BHYT sẽ hỗ trợ thanh toán một phần chi phí theo quy định. Ngược lại, BHYT sẽ không chi trả nếu nhổ răng khôn chỉ vì mục đích thẩm mỹ hoặc phòng ngừa, khi răng mọc bình thường và không gây vấn đề sức khỏe.

Về giấy chuyển tuyến, nếu bạn nhổ răng tại cơ sở y tế nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc tuyến huyện, bạn không cần giấy chuyển tuyến. Tuy nhiên, nếu muốn nhổ răng tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, bạn nên xin giấy chuyển tuyến từ cơ sở y tế ban đầu để được hưởng mức chi trả BHYT đúng quy định.

Tốt nhất, bạn nên đến khám tại cơ sở răng hàm mặt để bác sĩ đánh giá tình trạng răng khôn và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Nếu có chỉ định nhổ răng vì bệnh lý, bạn sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành.

Tin liên quan

Khi nào cần nhổ răng khôn?

Khi nào cần nhổ răng khôn?

Bạn đọc A.L (ở TP HCM) hỏi: Răng khôn có những dạng nào và khi nào cần phải nhổ bỏ, thưa bác sĩ?

Răng khôn, khi nào nên nhổ?

Bạn đọc Phương Ngọc, quận Hoàng Mai, Hà Nội hỏi: "Tôi năm nay 33 tuổi, thi thoảng tôi bị đau răng ở hai bên nhưng khoảng 1-2 tuần là đỡ. Cách đây ít ngày tôi có đi chụp răng và được bác sĩ tư vấn nên nhổ 2 răng khôn hàm dưới ở 2 bên. Nếu tôi không nhổ những răng này, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?"

Có nên nhổ hết "răng khôn"?

Anh Phạm Huy Hà (ngụ tỉnh Ninh Bình) hỏi: Tôi 34 tuổi, cách đây 2 tuần "răng khôn" hàm dưới bên phải của tôi bị đau. Tôi đi khám và được tư vấn nhổ luôn chiếc "răng khôn" bên trái (dù chưa đau). Nên hay không?

bảo hiểm y tế vấn đề sức khỏe Răng Hàm Mặt răng khôn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo