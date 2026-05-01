Chị CAO THỊ MỸ DUYÊN (30 tuổi, ở TPHCM) hỏi: Nếu nhổ răng khôn tại bệnh viện và có thẻ BHYT thì có được BHYT hỗ trợ chi phí không? Trường hợp nào thì được hưởng bảo hiểm và trường hợp nào phải trả toàn bộ chi phí?

Nếu muốn nhổ răng tại bệnh viện tuyến trên thì có cần giấy chuyển tuyến để được hưởng quyền lợi BHYT không?

BHYT sẽ chi trả khi việc nhổ răng khôn là điều trị bệnh lý, có chỉ định của bác sĩ

LS ĐÀO QUANG HUY (Đoàn Luật sư TPHCM) trả lời: Chi phí nhổ răng khôn hiện nay thường dao động khoảng từ 1 đến 5 triệu đồng cho một răng, tùy vào mức độ phức tạp của ca tiểu phẫu như răng mọc thẳng, mọc lệch hay mọc ngầm trong xương hàm.

Về câu hỏi nhổ răng khôn có được BHYT chi trả hay không, câu trả lời là có nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định.

BHYT sẽ chi trả khi việc nhổ răng khôn là điều trị bệnh lý, có chỉ định của bác sĩ, chẳng hạn như: Răng khôn gây viêm nhiễm, nhiễm trùng nướu; răng khôn mọc lệch hoặc mọc ngầm, đâm vào răng bên cạnh; răng khôn gây sâu răng, ảnh hưởng đến răng số 7; răng khôn bị nứt, vỡ hoặc gây đau nhức ảnh hưởng đến ăn nhai hoặc có nguy cơ hình thành u, nang trong xương hàm.

Trong những trường hợp này, việc nhổ răng được xem là điều trị bệnh lý nên quỹ BHYT sẽ hỗ trợ thanh toán một phần chi phí theo quy định. Ngược lại, BHYT sẽ không chi trả nếu nhổ răng khôn chỉ vì mục đích thẩm mỹ hoặc phòng ngừa, khi răng mọc bình thường và không gây vấn đề sức khỏe.

Về giấy chuyển tuyến, nếu bạn nhổ răng tại cơ sở y tế nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc tuyến huyện, bạn không cần giấy chuyển tuyến. Tuy nhiên, nếu muốn nhổ răng tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, bạn nên xin giấy chuyển tuyến từ cơ sở y tế ban đầu để được hưởng mức chi trả BHYT đúng quy định.

Tốt nhất, bạn nên đến khám tại cơ sở răng hàm mặt để bác sĩ đánh giá tình trạng răng khôn và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Nếu có chỉ định nhổ răng vì bệnh lý, bạn sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành.