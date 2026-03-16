Thời sự Xã hội

Mua vé số lúc chờ nhổ răng, người đàn ông trúng độc đắc 8 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) - Người đàn ông ở Tây Ninh trong lúc chờ đến lượt nhổ răng thì bước ra ngoài và gặp người bán vé số. Ông đã mua ủng hộ 4 tờ

Chiều 16-3, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một người đàn ông trúng độc đắc 8 tỉ đồng đã quay lại Phòng khám Nha khoa Tây Ninh ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh để "phát lộc" 280 tờ vé số cho khách hàng và nhân viên của phòng khám.

Theo chia sẻ của Phòng khám Nha khoa Tây Ninh, sáng 14-3, một nam khách hàng đến đây để nhổ răng. Trong lúc ngồi chờ đến lượt, người này bước ra ngoài một chút thì gặp người bán vé số nên mua ủng hộ vài tờ.

Sau khi nhổ răng xong, người đàn ông về nhà nghỉ ngơi như bình thường. Đến chiều, khi dò kết quả xổ số, người đàn ông vô cùng bất ngờ khi phát hiện 4 tờ vé số mình mua đã trúng giải độc đắc 8 tỉ đồng.

"Quá vui mừng và vẫn chưa tin vào may mắn của mình, chú đã quay lại Nha khoa Tây Ninh để chia sẻ tin vui với mọi người. Nha khoa Tây Ninh đã giới thiệu đại lý đổi thưởng ngay trong đêm cho chú. Chú khách chỉ cười và nói vui "Sáng đi nhổ răng, tiện mua mấy tờ vé số, không ngờ chiều dò lại trúng độc đắc. Toàn bộ nhân viên tại phòng khám cũng rất bất ngờ và vui lây theo niềm may mắn của chú khách" – đại diện Phòng khám Nha khoa Tây Ninh chia sẻ lên trang Facebook của mình.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, người đàn ông may mắn nêu trên đã trúng giải độc đắc (dãy số 878247) của vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 14-3.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng này là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mua vé số lúc chờ nhổ răng, một người đàn ông trúng độc đắc 8 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú là nơi đổi thưởng trong đêm cho nam khách hàng. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

"Nửa đêm nhưng khách vẫn chờ Lan để giao dịch hoàn thành 8 tỉ đồng" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ.

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm những khách hàng trúng độc đắc 56 vé số

