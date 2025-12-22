Nhóm học sinh đánh người "vô gia cư" ở Huế: Hiệu trưởng nói đây là những em "chưa ngoan"

Ngày 22-12, liên quan đến vụ nhóm học sinh đánh người "vô gia cư" ở Huế, bà Trần Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân, TP Huế) cho biết đến nay nhà trường chưa nhận được kết quả xác minh từ cơ quan công an.

Tuy nhiên, qua thông tin nắm được, bà Phương cho biết trong nhóm học sinh có hành vi này thì có 2 em học ở ngôi trường này, trong đó một người đã nghỉ học.

Người đàn ông N.T.H. bị nhóm học sinh hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Bà Phương cho biết đây là những học sinh chưa ngoan, nhà trường trước đó cũng đã nhiều lần gửi danh sách tới công an phường để phối hợp giáo dục, răn đe.

Bà Phương cho biết sự việc xảy ra vào ban đêm, ngoài khu vực nhà trường. Sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã ngay lập tức trình báo với cơ quan công an. Ngày 17-12, trường làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan. Một ngày sau, cơ quan công an đến làm việc với nhà trường, nắm thông tin, xác minh, xử lý.

Theo bà Phương, sau khi có kết quả xác minh chính thức, căn cứ vi phạm, hướng dẫn của địa phương, cơ quan cấp trên, nhà trường sẽ xử lý theo quy định của ngành giáo dục.

Bà Phương cho biết trong các tiết học ở trường, các buổi hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, kỹ năng sống... nhà trường luôn truyền dạy, nhắc nhở các học sinh về nề nếp, đạo đức, lối sống. "Đây là trường hợp cá biệt, "con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, uy tín nhà trường" - bà Phương cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trong những ngày qua trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết kèm 2 clip quay lại cảnh một nhóm nam thiếu niên, trong đó có một số mặc áo quần giống đồng phục học sinh, một số mặc quần short, mang dép lê, dùng các vật như chổi, mũ bảo hiểm, móc áo quần đánh liên tiếp vào một người đàn ông trung niên.

Đoạn clip đăng tải gây bức xúc dư luận về hành động của những nam thanh thiếu niên này khi nạn nhân dù nằm co ro trong chăn, liên tục kêu đau và xin tha nhưng vẫn bị nhóm này lôi ra, dùng chổi đánh vào mông, đùi, lưng, tay.

Nhóm nam thanh thiếu niên này còn dùng cán chổi, chân đạp vào vết thương sưng vù, chảy máu ở cẳng chân của người đàn ông mặc cho người này kêu đau thảm thiết.

Kết thúc màn tra tấn, nhóm này buộc người đàn ông phải thề "không được uống rượu", nếu tiếp tục uống thì sẽ bị đánh và thay nhau nhổ nước bọt lên người này trước khi bỏ đi.

Theo tìm hiểu, người đàn ông bị đánh có tên là N.T.H. (SN 1979; ở đường Trần Nguyên Đán, phường Phú Xuân, TP Huế). Người này sống một mình trong căn nhà do cha mẹ để lại nhưng khá tồi tàn, chẳng khác gì bị bỏ hoang. Người đàn ông này bị nghiện rượu, vợ bỏ nên sống một mình.