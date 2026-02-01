Nhóm thanh niên đánh nhân viên bảo vệ và chủ quán ăn ở Tây Ninh

Chiều 1-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Nhóm thanh niên đánh nhân viên bảo vệ và một chủ quán nhậu ở Tây Ninh bị bắt giữ khẩn cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 30-1, một nhóm gồm 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô vào Khu đô thị Phúc An City ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh.

Các đối tượng nẹt pô, bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự. Nhân viên bảo vệ của khu đô thị là ông N.H.T. ra nhắc nhở thì bị nhóm này bao vây rồi dùng mũ bảo hiểm đánh gây thương tích.

Sau khi hành hung nhân viên bảo vệ, các đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Người dân đưa ông H.T. đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng gãy xương sườn; đa chấn thương phần mềm ở vùng mặt, cổ...

Khoảng 1 giờ sau, nhóm thanh niên này đến nhậu tại một quán ăn ở ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh. Do mâu thuẫn trong lúc tính tiền nên các đối tượng cự cãi với nhân viên của quán.

Chủ quán là ông L.V.T. đứng ra can ngăn thì bị nhóm này dùng ly thủy tinh và ghế nhựa đánh gây thương tích.

Các đối tượng còn đập phá làm hư hỏng một số tài sản, camera của quán.

Công an xã Mỹ Hạnh đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh người và đập phá tài sản của người dân.