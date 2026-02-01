Nhóm thanh niên đánh nhân viên bảo vệ và chủ quán ăn ở Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhóm thanh niên đánh nhân viên bảo vệ và chủ quán ăn ở Tây Ninh

Hải Đường - Vân Du

(NLĐO) – Sau khi đánh đập gây thương tích nặng một nhân viên bảo vệ khu đô thị, nhóm 6 thanh niên đến một quán ăn gây hấn, đập phá tài sản, hành hung chủ quán

Chiều 1-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên đánh bảo vệ và chủ quán nhậu ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên đánh nhân viên bảo vệ và một chủ quán nhậu ở Tây Ninh bị bắt giữ khẩn cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 30-1, một nhóm gồm 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô vào Khu đô thị Phúc An City ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh. 

Các đối tượng nẹt pô, bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự. Nhân viên bảo vệ của khu đô thị là ông N.H.T. ra nhắc nhở thì bị nhóm này bao vây rồi dùng mũ bảo hiểm đánh gây thương tích.

Sau khi hành hung nhân viên bảo vệ, các đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Người dân đưa ông H.T. đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng gãy xương sườn; đa chấn thương phần mềm ở vùng mặt, cổ...

Khoảng 1 giờ sau, nhóm thanh niên này đến nhậu tại một quán ăn ở ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh. Do mâu thuẫn trong lúc tính tiền nên các đối tượng cự cãi với nhân viên của quán. 

Chủ quán là ông L.V.T. đứng ra can ngăn thì bị nhóm này dùng ly thủy tinh và ghế nhựa đánh gây thương tích.

Các đối tượng còn đập phá làm hư hỏng một số tài sản, camera của quán.

Công an xã Mỹ Hạnh đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh người và đập phá tài sản của người dân.

Tin liên quan

Bắt giữ tài xế hành hung người đi đường khiến nạn nhân tử vong

Bắt giữ tài xế hành hung người đi đường khiến nạn nhân tử vong

(NLĐO) - Sau va chạm giao thông tại Tây Ninh, một tài xế xe bán tải đã hành hung người đi cùng chiều khiến nạn nhân chấn thương sọ não nặng và tử vong sau đó

Bắt "nóng" 2 đối tượng đột nhập, phá két sắt tiệm vàng

(NLĐO)-2 đối tượng đang sử dụng đèn khò để cắt két sắt tiệm vàng thì bị công an ập vào bắt giữ

Đang uống cà phê, bị công an ập vào bắt giữ do trộm iPad của nữ sinh viên

(NLĐO) - Hai nghi phạm đã lẻn vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) lấy trộm tài sản của nữ sinh viên thực tập

Tây Ninh gây rối trật tự cố ý gây thương tích bắt giữ khẩn cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo