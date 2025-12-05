Nhóm thanh niên mang dao, kiếm để “hỗn chiến”

Ngày 5-12, Công an xã Trị An (Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ, điều tra nhóm thanh niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời kêu gọi các đối tượng bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Các đối tượng và hung khí liên quan

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1-12, Công an xã Trị An phát hiện một nhóm thanh thiếu niên cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm, có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau tại khu vực cổng nghĩa trang thị trấn Vĩnh An (cũ).

Thấy công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng tuần tra đã nhanh chóng khống chế 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Anh (16 tuổi), Trần Viết Hoàng (19 tuổi), Hoàng Trọng Hiếu (18 tuổi) và Huỳnh Hoàng Phúc (17 tuổi, cùng ngụ tại xã Trị An).

Tại hiện trường, công an thu giữ một dao phóng lợn dài gần 2 m, 12 dao tự chế, 1 bao kiếm, nhiều vỏ chai thủy tinh, đá cùng 5 xe mô tô.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau qua mạng xã hội để “giải quyết mâu thuẫn”. Mở rộng điều tra, Công an xã Trị An tiếp tục mời làm việc 9 đối tượng khác, tuổi từ 15 đến 21, có liên quan đến vụ việc.

Trong số các đối tượng trên có 5 đối tượng cư trú tại xã Trị An, 1 đối tượng cư trú tại TPHCM, còn lại cư trú tại xã Tân An.