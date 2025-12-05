HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm thanh niên mang dao, kiếm để “hỗn chiến”

Uyên Châu

(NLĐO) - Công an kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên mang theo dao, kiếm để 'hỗn chiến' ở Đồng Nai

Ngày 5-12, Công an xã Trị An (Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ, điều tra nhóm thanh niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời kêu gọi các đối tượng bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

- Ảnh 1.

Các đối tượng và hung khí liên quan

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1-12, Công an xã Trị An phát hiện một nhóm thanh thiếu niên cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm, có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau tại khu vực cổng nghĩa trang thị trấn Vĩnh An (cũ).

Thấy công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng tuần tra đã nhanh chóng khống chế 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Anh (16 tuổi), Trần Viết Hoàng (19 tuổi), Hoàng Trọng Hiếu (18 tuổi) và Huỳnh Hoàng Phúc (17 tuổi, cùng ngụ tại xã Trị An).

Tại hiện trường, công an thu giữ một dao phóng lợn dài gần 2 m, 12 dao tự chế, 1 bao kiếm, nhiều vỏ chai thủy tinh, đá cùng 5 xe mô tô.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau qua mạng xã hội để “giải quyết mâu thuẫn”. Mở rộng điều tra, Công an xã Trị An tiếp tục mời làm việc 9 đối tượng khác, tuổi từ 15 đến 21, có liên quan đến vụ việc.

Trong số các đối tượng trên có 5 đối tượng cư trú tại xã Trị An, 1 đối tượng cư trú tại TPHCM, còn lại cư trú tại xã Tân An.

Tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến khiến một người tử vong

Tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến khiến một người tử vong

(NLĐO) - Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực bột phát trong giới trẻ.

Công an TPHCM điều tra vụ hỗn chiến náo loạn ở Hóc Môn

(NLĐO) - Các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp với Công an xã Hóc Môn truy xét vụ hỗn chiến vừa xảy ra trên địa bàn

Công an TP HCM truy tìm 2 đôi nam nữ hỗn chiến

(NLĐO) - Công an TP HCM đã trích xuất camera an ninh, truy tìm hai đôi nam nữ dùng nón bảo hiểm tấn công nhau gây náo loạn

