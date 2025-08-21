HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng đem “hàng nóng” tìm đối thủ, đánh “dằn mặt” người đi đường

Trần Thường

(NLĐO) – 8 trên 10 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đã bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng triệu tập làm việc.

Ngày 21-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây vừa điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên dùng hung khi tấn công người đi đường gây thương tích nặng.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 20-8, Công an phường Hội An Tây nhận được đơn tố giác tội phạm của em P.V.B (SN 2007, trú phường Hội An Đông), cho biết vào tối 18-8, khi B. đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hội An Tây) thì bị một nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy dùng hung khí tấn công.

Nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng đem “hàng nóng” tìm đối thủ, đánh “dằn mặt” người đi đường- Ảnh 1.

Nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng đem “hàng nóng” tìm đối thủ, đánh “dằn mặt” người đi đường- Ảnh 2.

8 đối tượng liên quan cùng với tang vật

Chúng sử dụng tuýp sắt dài khoảng 2 m đánh vào lưng và dùng súng ná bắn đạn bi sắt bắn vào vùng cằm, khiến B. phải khâu vết thương, trên lưng có nhiều vết hằn dài.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, manh động, có dấu hiệu "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng", Công an phường Hội An Tây lập tức triển khai nhiều mũi công tác, quyết tâm nhanh chóng điều tra làm rõ.

Ớn lạnh với hung khí nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng mang đi đánh nhau

Chỉ sau hơn 2 giờ truy xét, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được 10 đối tượng liên quan, đa số đều trong độ tuổi từ 15 đến 18, trú tại phường Điện Bàn Đông và Mân Thái (TP Đà Nẵng).

Đến 13 giờ cùng ngày, 8 đối tượng bị triệu tập làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác ở khu vực Cửa Đại, đã nhiều lần hẹn đánh nhau.

Tối 18-8, cả nhóm chuẩn bị hung khí, che biển số xe, che mặt rồi đi tìm đối thủ. Khi gặp P.V.B đi ngang qua, chúng tấn công nhằm "dằn mặt".

Điều đáng nói, để che giấu hành vi, sau khi gây án, nhóm này đã thay đổi màu xe từ xanh sang đen nhằm đánh lạc hướng lực lượng điều tra.

Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 1 tuýp sắt, 2 cây dao, 1 súng ná bắn đạn bi sắt cùng 4 xe máy là phương tiện gây án.

