Sinh nhật tuổi 22 đầy ý nghĩa của ca sĩ Phương Anh

Ca sĩ Phương Anh với hoạt động ý nghĩa tuổi 22

Nhân dịp sinh nhật ngày 13-2-2026, ca sĩ Phương Anh đã tổ chức hoạt động trao quà Tết ý nghĩa dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở quê hương Hưng Yên, như một cách sẻ chia và tri ân cuộc sống sau cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Hoạt động không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ trẻ vừa đạt Giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 - hạng mục nhạc thính phòng.

Trong chương trình, Phương Anh đã trực tiếp trao 60 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt dịp đầu năm.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn gửi tặng 40 triệu đồng tiền mặt thông qua Quỹ Mặt trận Tổ quốc để đóng góp vào quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với mong muốn phần nào san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh kém may mắn.

"Với Phương Anh, sinh nhật không chỉ là ngày nhận lời chúc mà còn là dịp để biết ơn - biết ơn gia đình, khán giả và cuộc đời đã cho mình cơ hội được sống với âm nhạc. Vì thế, mình mong có thể lan tỏa niềm vui ấy bằng những hành động thiết thực" - nữ ca sĩ 22 tuổi bày tỏ.

Ca sĩ Phương Anh đoạt Giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 – hạng mục nhạc thính phòng.

Sau khi đoạt Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025, Phương Anh thừa nhận cuộc sống và công việc của cô có nhiều thay đổi. "Mình có nhiều cơ hội biểu diễn và học hỏi hơn, được gặp gỡ các anh chị, thầy cô trong nghề nhiều hơn. Khán giả cũng biết đến mình nhiều hơn, và điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Động lực của ca sĩ Phương Anh

Ca sĩ Phương Anh trao quà tết cho bà con

Theo Phương Anh, danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận mà còn là áp lực buộc bản thân phải nỗ lực mỗi ngày để không phụ lòng tin yêu của công chúng. Theo đó, giọng ca Hưng Yên lựa chọn cách đi chậm nhưng chắc, nghiêm túc trau dồi chuyên môn và giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ gắn với các giá trị tích cực.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, cô dành thời gian tham gia những chương trình cộng đồng, thiện nguyện với mong muốn âm nhạc không chỉ vang lên trên sân khấu mà còn chạm đến đời sống xã hội theo cách gần gũi nhất.

Nói về Tết, Phương Anh cho biết đây luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với cô. Sau một năm hoạt động nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc, Tết là lúc nữ ca sĩ trở về với gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy và nghỉ ngơi.

"Tết với Phương Anh là được ở bên người thân, được ăn những bữa cơm nhà và cảm nhận sự bình yên rất giản dị. Ngoài ra, mình vẫn tham gia một số chương trình biểu diễn đầu xuân để phục vụ khán giả" - cô nói.

Ca sĩ Phương Anh đón tuổi 22 đầy ý nghĩa

Bước sang năm 2026, Phương Anh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường nghệ thuật. Nữ ca sĩ cho biết nếu có những cuộc thi phù hợp với định hướng chuyên môn và giúp cô thử thách bản thân ở những giới hạn mới, cô sẽ cân nhắc tham gia.

"Mỗi cuộc thi, mỗi sân khấu đều là một cơ hội học hỏi. Quan trọng nhất với Phương Anh là giữ được sự nghiêm túc với nghề và không ngừng rèn luyện" - cô chia sẻ.