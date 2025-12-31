VSTAR với "Về miền Tây chơi"

Nhóm VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026

Sản phẩm tiên phong cho mùa sản phẩm nhạc xuân chuẩn bị ra mắt khán giả dịp cuối năm ở thị trường nhạc Việt. "Về miền Tây chơi" đầy màu sắc và không khí đoàn viên trên vùng sông nước miền Tây Nam bộ.

Nói về Vstar, "Bà bầu" Minh Trang Ly Ly - Giám đốc VMT Entertainment cho biết: "Dù có nhiều ý kiến trái chiều về sản phẩm đầu tay của Vstar nhưng tập thể công ty xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đến Vstar và hi vọng Vstar sẽ không phụ lòng khán giả trên con đường nghệ thuật đã chọn".

Với MV "Về miền tây chơi", Vstar vẫn tiếp tục với phong cách năng động trẻ trung. Đây là nhóm nhạc được định hướng rõ ràng về chương trình hoạt động, đầu tư nghiêm túc, nên mọi kế hoạch đều phải hoạch định theo từng mốc thời gian.

Sau một "Việt Nam mới tinh" chào khán giả VPOP là "Về miền tây chơi" để chào đón một mùa xuân mới, một hứa hẹn mới trong tương lai. Trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục với dự án MV "We are Vstar" và "Em xinh lung linh" mang đậm phong cách trẻ trung và phù hợp lứa tuổi của các bạn tuổi teen.

Sắc màu của VSTAR ở "Về miền Tây chơi"

Trở lại với "Về miền Tây chơi", mong muốn của VMT Entertainment và ê-kíp thực hiện muốn đưa hình ảnh tết cổ truyền của dân tộc nói chung và vùng đất sông nước miền tây nói riêng.

Đặc biệt là những món ăn dân gian vùng sông nước và giới thiệu các nhạc cụ truyền thống của bộ môn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ (loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại), chất nhạc cũng được lồng ghép hòa quyện giữa những làn điệu dân gian và nhịp điệu trẻ trung của âm nhạc điện tử.

MV "Về miền Tây chơi" hy vọng sẽ mang đến không khí xuân cho từng nhà, nhân dịp năm mới, VMT Entertainment cùng nhóm nhạc Vstar xin chúc đến tất cả khán giả trong và ngoài nước một lời chúc "An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý và mãi yêu Vstar, những cô gái trẻ luôn mong muốn đem lại những nhịp điệu trẻ trung và sinh động cho mọi người, mọi nhà"