HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

VSTAR mở hàng mùa nhạc Xuân 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau "Một Việt Nam mới tinh" nhiều tranh cãi, nhóm nhạc VSTAR trở lại đầy tươi mới với MV xuân "Về miền Tây chơi".

VSTAR với "Về miền Tây chơi"

VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026 - Ảnh 1.

Nhóm VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026

Sản phẩm tiên phong cho mùa sản phẩm nhạc xuân chuẩn bị ra mắt khán giả dịp cuối năm ở thị trường nhạc Việt. "Về miền Tây chơi" đầy màu sắc và không khí đoàn viên trên vùng sông nước miền Tây Nam bộ.

Nói về Vstar, "Bà bầu" Minh Trang Ly Ly - Giám đốc VMT Entertainment cho biết: "Dù có nhiều ý kiến trái chiều về sản phẩm đầu tay của Vstar nhưng tập thể công ty xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đến Vstar và hi vọng Vstar sẽ không phụ lòng khán giả trên con đường nghệ thuật đã chọn".

Với MV "Về miền tây chơi", Vstar vẫn tiếp tục với phong cách năng động trẻ trung. Đây là nhóm nhạc được định hướng rõ ràng về chương trình hoạt động, đầu tư nghiêm túc, nên mọi kế hoạch đều phải hoạch định theo từng mốc thời gian.

Sau một "Việt Nam mới tinh" chào khán giả VPOP là "Về miền tây chơi" để chào đón một mùa xuân mới, một hứa hẹn mới trong tương lai. Trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục với dự án MV "We are Vstar" và "Em xinh lung linh" mang đậm phong cách trẻ trung và phù hợp lứa tuổi của các bạn tuổi teen.

Sắc màu của VSTAR ở "Về miền Tây chơi"

VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026 - Ảnh 2.

Sắc màu của VSTAR ở Về miền Tây chơi

Trở lại với "Về miền Tây chơi", mong muốn của VMT Entertainment và ê-kíp thực hiện muốn đưa hình ảnh tết cổ truyền của dân tộc nói chung và vùng đất sông nước miền tây nói riêng.

Đặc biệt là những món ăn dân gian vùng sông nước và giới thiệu các nhạc cụ truyền thống của bộ môn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ (loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại), chất nhạc cũng được lồng ghép hòa quyện giữa những làn điệu dân gian và nhịp điệu trẻ trung của âm nhạc điện tử.

VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026 - Ảnh 3.

VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026 - Ảnh 4.

VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026 - Ảnh 5.

VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026 - Ảnh 6.

VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026 - Ảnh 7.

VSTAR mở hàng mùa nhạc xuân 2026 - Ảnh 8.

Sắc màu của VSTAR ở Về miền Tây chơi

MV "Về miền Tây chơi" hy vọng sẽ mang đến không khí xuân cho từng nhà, nhân dịp năm mới, VMT Entertainment cùng nhóm nhạc Vstar xin chúc đến tất cả khán giả trong và ngoài nước một lời chúc "An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý và mãi yêu Vstar, những cô gái trẻ luôn mong muốn đem lại những nhịp điệu trẻ trung và sinh động cho mọi người, mọi nhà"

Tin liên quan

Nhóm nhạc "Chín Muồi" và giá trị xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Nhóm nhạc "Chín Muồi" và giá trị xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

(NLĐO) - Khi hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" trở lại đường đua giải Mai Vàng 31-2025, nhóm "Chín Muồi" là ứng viên nổi bật.

Dấu ấn Phương Mỹ Chi

(NLĐO) - Phương Mỹ Chi vinh dự lần thứ hai tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025.

Hòa Minzy "chiếm lĩnh" Làn sóng Xanh 28-2025

(NLĐO) - Với bản hit "Bắc Bling", Hòa Minzy cùng ê-kip lọt vào 8/12 hạng mục đề cử của Làn sóng Xanh 2025.

nhóm hát VSTAR nhóm VSTAR VSTAR về miền Tây chơi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo