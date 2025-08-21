HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Những bệnh được nghỉ ốm đau dài ngày mới nhất

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Người lao động tham gia BHXH bị các bệnh dưới đây được xem là mắc bệnh cần điều trị dài ngày và được nghỉ hưởng chế độ ốm đau

Danh mục 282 bệnh cần chữa trị dài ngày

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày đã được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT. Đây là cơ sở để thực hiện chế độ ốm đau một trong những quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Những bệnh được nghỉ ốm đau dài ngày mới nhất - Ảnh 1.

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày đã được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT

Cụ thể, dưới đây là một số bệnh trong danh mục 282 bệnh cần chữa trị dài ngày phân theo các chuyên khoa và mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10):

TT

Danh mục bệnh theo các chuyên khoa

Mã bệnh theo ICD 10

I

Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng

1.

Bệnh do amip

Từ A06.1 đến A06.9

2.

Bệnh Lao

Từ A15 đến A19

3.

Bệnh do Brucella

A23

4.

Bệnh do Burkholderia pseudomallei (bệnh Withmore), không đặc hiệu

A24.4

5.

Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng

A30 và B92

6.

Nhiễm khuẩn do Mycobacteria khác

A31

7.

Bệnh uốn ván

A35

8.

Viêm gan vi rút mạn tính

B18

9.

Bệnh do nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV/AIDS

Từ B20 đến B24, Z21

10.

Viêm màng não do nhiễm nấm candida

B37.5

11.

Bệnh nhiễm nấm Coccidioides ở phổi mạn tính

B38.1

12.

Bệnh nhiễm nấm Histoplasma capsulatum ở phổi mạn tính

B39.1

13.

Bệnh nhiễm nấm Blastomyces ở phổi mạn tính

B40.1

14.

Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phổi xâm lấn

B44.0

15.

Bệnh do nấm Cryptococcus

B45

16.

Bệnh do nấm Mucor ở phổi

B46.0

17.

Bệnh u nấm

B47

18.

Bệnh nhiễm nấm Penicillium

B48.4

19.

Sốt rét do Plasmodium Falciparum kèm biến chứng não

B50.0

20.

Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng và biến chứng khác

B50.8

21.

Nhiễm sán lá gan nhỏ

B66.1

22.

Nhiễm sán lá gan lớn

B66.3

23.

Nhiễm sán dây cá Diphyllobothrium và bệnh ấu trùng sán nhái Sparganum

B70

24.

Nhiễm giun xoắn Trichinella

B75

25.

Bệnh do ký sinh trùng không xác định

B89

26.

Di chứng do lao xương và khớp

B90.2

27.

Di chứng của bệnh viêm não do vi rút

B94.1

28.

Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng xác định khác

B94.8

29.

Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng không xác định

B94.9

30.

Vi rút Papilloma là nguyên nhân gây bệnh phân loại ở chương khác

B97.7

II

U tân sinh

31.

U ác tính

Từ C00 đến C97

32.

U tân sinh tại chỗ

Từ D00 đến D09

33.

U lành của xương và sụn khớp

D16

34.

U lành tuyến thượng thận

D35.0

35.

U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

Từ D37 đến D48

...

Thời gian hưởng chế độ ốm đau dài ngày là bao nhiêu?

Từ ngày 1-7-2025, theo quy định tại Luật BHXH 2024, người lao động mắc bệnh dài ngày sẽ không còn được hưởng trọn vẹn 180 ngày nghỉ chế độ ốm đau. Thay vào đó, thời gian nghỉ ốm đau sẽ được quy định theo các điều kiện mới. 

Những bệnh được nghỉ ốm đau dài ngày mới nhất - Ảnh 2.

Thời gian nghỉ ốm đau sẽ được quy định theo các điều kiện mới

Cụ thể, căn cứ Điều 43 Luật BHXH 2024, thời gian hưởng chế độ ốm đau cho người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ở trên như sau:

Người lao động mắc bệnh dài ngày có thể nghỉ chế độ ốm đau trong một năm tối đa từ 30 đến 70 ngày tùy vào điều kiện làm việc của mỗi người với mức hưởng bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Trong trường hợp người lao động vẫn cần tiếp tục điều trị sau khi hết thời gian nghỉ ốm đau tối đa ở khoản trên rằng họ sẽ tiếp tục hưởng chế độ ốm đau nếu bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng BYT ban hành, mức hưởng sẽ được xác định dựa trên thời gian tham gia BHXH:

- Nếu người lao động đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 30 năm trở lên, mức trợ cấp sẽ là 65% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
- Nếu thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, mức trợ cấp là 55%.
- Nếu thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, mức trợ cấp sẽ là 50%.


Lưu ý: Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau sẽ được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết hay ngày nghỉ hằng tuần.


