Những bóng hồng kiến tạo tương lai: "Linh Bản Thổ" với mô hình sinh kế bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những bóng hồng kiến tạo tương lai: "Linh Bản Thổ" với mô hình sinh kế bền vững

THANH TUẤN

Về quê đánh thức những giá trị bản địa, "Linh Bản Thổ" đã tạo mô hình với sinh kế bền vững cho đồng bào, nhất là người dân tộc thiểu số và phụ nữ yếu thế

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (sinh năm 1990), người dân tộc Thổ ở xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, được nhiều người biết tới với cái tên "Linh Bản Thổ" hay "Linh vườn rừng Bản Thổ". Bản Thổ là nơi Linh khởi nghiệp, tạo mô hình làm kinh tế bền vững không những cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng.

Tạo thương hiệu từ giá trị bản địa

Gặp Linh, trực tiếp tham quan "Vườn rừng Bản Thổ" - nơi cô gái trẻ người Thổ khởi nghiệp - mới thấy được những gì mà Linh đã và đang kiến tạo nên mô hình nông nghiệp bền vững không hề đơn giản. Nó được hình thành sau một quá trình dài nỗ lực và một niềm đam mê cháy bỏng "muốn làm một điều gì đó cho quê hương".

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Linh có hơn 10 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Ở đó, chị có điều kiện tiếp cận tri thức, phát triển sự nghiệp và cuộc sống tiện nghi. Tuy nhiên, trong Linh vẫn luôn khao khát tìm con đường thực hiện việc tái sinh rừng, giữ lại các cây rừng bản địa mà vẫn tạo sinh kế sung túc hơn cho người dân địa phương ngay trên chính mảnh đất quê hương.

"Với khao khát đó, năm 2019, tôi quyết định về quê làm nông nghiệp bền vững với thương hiệu "Vườn rừng Bản Thổ" - Linh chia sẻ.

Để kiến tạo nên "Vườn rừng Bản Thổ" như ngày hôm nay, Linh gặp rất nhiều thách thức. Đầu tiên, khi đưa ra ý tưởng "rời phố về rừng", gia đình phản đối, vì cho rằng quyết định của chị là mạo hiểm, viển vông. Nhưng rồi, trước sự kiên định của Linh, người thân cũng đành để chị về quê khởi nghiệp.

Nhờ có những kiến thức cơ bản sau một thời gian tìm tòi học hỏi, từ 3 ha đất rừng chỉ trồng keo của bố mẹ, Linh đã tái tạo nên một khu rừng xanh mướt với 100 loài cây khác nhau. Từ đây, các sản phẩm sạch từ rừng lần lượt được Linh cho ra thị trường. Trong đó nổi bật nhất là các loại mật ong lên men.

Mô hình vườn rừng của chị Linh hình thành theo hệ sinh thái rừng tự nhiên. Nghĩa là rừng được trồng các loại cây đa dạng để tạo nên hệ sinh thái đa tầng tán trên cùng một diện tích canh tác, từ cây gỗ lớn, cây ăn quả đến cây cỏ… Từ đó, người dân có thể sử dụng tối đa năng lượng mặt trời và thu hoạch được nhiều vụ trên cùng diện tích, đa dạng nguồn thu. Mô hình này còn giúp đất đai được cải tạo phì nhiêu hơn, giữ được nước và độ ẩm, chống xói mòn. Nhờ đó, hệ sinh thái, môi trường sống thay đổi rõ rệt.

NHỮNG BÓNG HỒNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI: "Linh Bản Thổ" với mô hình sinh kế bền vững - Ảnh 1.

NHỮNG BÓNG HỒNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI: "Linh Bản Thổ" với mô hình sinh kế bền vững - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh và mô hình “Vườn rừng Bản Thổ”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hình thành chuỗi mô hình kinh tế bền vững

Sau 7 năm nỗ lực, từ việc chỉ có Linh, nay Bản Thổ đã là một hợp tác xã (HTX) có 17 xã viên (phần lớn là người dân tộc thiểu số và hộ nghèo), hình thành nên một chuỗi giá trị bảo tồn, tái tạo rừng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào. Trong đó, sản phẩm "mật ong lên men" là sự kết tinh hoàn hảo cho hành trình tái tạo rừng, nuôi dưỡng rừng và làm kinh tế từ rừng.

Không dừng lại ở Bản Thổ, hiện nay, HTX Bản Thổ của Linh còn liên kết tiếp với 7 hộ trồng dược liệu theo hướng hữu cơ phục vụ cho HTX, nâng tổng diện tích cả vùng liên kết lên 7 ha và liên kết mở rộng với 27 hộ nuôi ong tự nhiên dưới tán rừng già thuộc Vườn Quốc gia Bến En và rừng phòng hộ tại một số địa phương trong tỉnh, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định.

Ông Đinh Đình Phú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hóa Quỳ, cho biết mô hình "Vườn rừng Bản Thổ" do chị Nguyễn Lê Ngọc Linh sáng lập là một mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả của địa phương trong nhiều năm qua. Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước tới tham quan đã đánh giá rất cao mô hình của Linh, đặc biệt là việc tái tạo, hồi sinh rừng, tạo sinh kế ngay từ rừng.

Ông Phú đánh giá mô hình của chị Linh còn rất nhiều dư địa để phát triển, bởi đất đai nơi đây đa phần là đồi núi. "Hội Nông dân cũng đã trao đổi với chị Linh để nhân rộng mô hình, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ, đồng bào dân tộc. Ngoài liên kết thu mua mật ong, HTX Bản Thổ đang mở rộng liên kết cung cấp giống cho các hộ dân trong vùng trồng cây dược liệu như nghệ, tỏi, gừng… dưới tán rừng để cung cấp cho HTX. Việc mở rộng không ồ ạt mà đi tới đâu chắc đến đó. Mục tiêu của HTX là phải bảo vệ cây rừng, vừa canh tác, vừa trồng thêm cây gỗ để làm giàu rừng và quan trọng nhất là các sản phẩm nói không với phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật" - ông Phú chia sẻ. 

Truyền kinh nghiệm và cảm hứng

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh là ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Mới đây, trong quá trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, chị Linh đã đưa ra nhiều chương trình hành động như theo đuổi mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững; kiến nghị nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp nói không với thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm nông nghiệp không hóa chất; kiến nghị hỗ trợ phụ nữ, đồng bào dân tộc có sinh kế bền vững.

Ông Nguyễn Quang Duy (ngụ phường Hạc Thành), nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp Lực, cho biết ông đánh giá cao những người trẻ dũng cảm vượt ra khỏi vùng an toàn - như chị Nguyễn Lê Ngọc Linh. Nhất là khi họ mang kiến thức về quê hương đánh thức những giá trị bản địa, tạo sinh kế cho người dân địa phương. "Những người như chị Linh nếu có cơ hội trở thành đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối quan trọng, tin cậy của cử tri gửi đến cơ quan nhà nước. Những vấn đề từ thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp của chị sẽ không chỉ là kinh nghiệm quý khi tham gia diễn đàn Quốc hội mà còn truyền cảm hứng cho người trẻ, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số" - ông Duy nói.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo