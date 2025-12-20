HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Những câu chuyện đời được kể lại bằng màu sắc của họa sĩ Kim Chi

Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm "No Stopping 2" giới thiệu hơn 100 tranh sơn dầu, đánh dấu 20 năm sáng tác bền bỉ, giàu năng lượng nội tâm của họa sĩ Kim Chi.

Sáng 20-12, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, họa sĩ Kim Chi khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 7 mang tên "No Stopping 2 - 20 năm đến với nghệ thuật", do họa sĩ Phan Trọng Văn làm giám tuyển.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm sơn dầu khổ lớn, đánh dấu hành trình gần hai thập niên sáng tác bền bỉ của Kim Chi. Nữ họa sĩ chưa qua đào tạo hàn lâm nhưng sớm hình thành phong cách riêng giàu năng lượng nội tâm.

Họa sĩ Kim Chi và hành trình 20 năm không dừng lại với hội họa - Ảnh 1.

Họa sĩ Kim Chi (thứ 4 từ phải qua) cùng bạn bè, công chúng yêu tranh

Trong sáng tác, chị sử dụng màu sắc tươi, nguyên chất, đặt trực tiếp lên toan, hạn chế pha trộn, để màu tự va đập, tự tạo hình như một cách biểu đạt cảm xúc tức thời. Lớp màu dày, mạnh nhưng không nặng nề, mang đến cảm giác chuyển động, sống động và giàu nhịp điệu.

Nhiều tác phẩm trong triển lãm gợi nhắc tinh thần thiền định và đời sống tâm linh, với những hình ảnh quen thuộc như hoa sen, pháp luân, vòng xoay, con rối, chong chóng… Tuy nhiên, theo giám tuyển Phan Trọng Văn, điểm cốt lõi trong tranh Kim Chi không nằm ở biểu tượng mà ở độ trong của cảm xúc và khả năng tự quan sát nội tâm của người nghệ sĩ.

"Ở Kim Chi, người xem thấy sự nhẫn nại của một người làm nghề bằng cả trái tim. Tranh chị mang vẻ đẹp nội tâm, trầm lắng mà đầy sức sống, hồn nhiên và trong sáng" - ông nhận định.

Họa sĩ Kim Chi và hành trình 20 năm không dừng lại với hội họa - Ảnh 2.
Họa sĩ Kim Chi và hành trình 20 năm không dừng lại với hội họa - Ảnh 3.
Họa sĩ Kim Chi và hành trình 20 năm không dừng lại với hội họa - Ảnh 4.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm

Đồng nghiệp và giới chuyên môn cũng dành nhiều đánh giá tích cực cho Kim Chi. Họa sĩ Nguyễn Trung cho rằng tranh Kim Chi là sự trải lòng chân thật, hồn nhiên, không cầu kỳ ý niệm nhưng giàu cảm xúc. Trong khi đó, họa sĩ Phạm Đỗ Đồng đánh giá cao tư chất sáng tạo bẩm sinh của nữ họa sĩ, giúp chị định hình được lối đi hiện đại dù là người tự học.

Chia sẻ tại triển lãm, Kim Chi cho biết 20 năm đến với nghệ thuật là hành trình khám phá nội tâm, nơi mỗi nét vẽ là một mảnh ký ức, một câu chuyện đời được kể lại bằng màu sắc. Triển lãm "No Stopping 2 - 20 năm đến với nghệ thuật" mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 1-1-2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Tin liên quan

Triển lãm hội họa và điêu khắc Đinh Phong

Triển lãm hội họa và điêu khắc Đinh Phong

Triển lãm "Hội họa và điêu khắc Đinh Phong" vừa khai mạc ngày 30-11 tại Trường ĐH Mỹ thuật (Hà Nội)

Khai mạc Triển lãm "Hành động vì Cộng đồng 2025"

(NLĐO)- Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", giải thưởng "Hành động vì Cộng đồng" tôn vinh các nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng, truyền cảm hứng hành động

Hào hứng với triển lãm "Giao hòa" và hội thảo tôn vinh họa sĩ Xu Man

(NLĐO) - Các tác phẩm điêu khắc và hội họa tham gia triển lãm "Giao hòa" đã níu chân du khách khi đến với Gia Lai.

