Hào hứng với triển lãm "Giao hòa" và hội thảo tôn vinh họa sĩ Xu Man





Họa sĩ Xu Man và Tượng chân dung họa sĩ Xu Man của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh (hội VHNT Gia Lai) tặng cho Hội thảo và Triển lãm “Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man”

Triển lãm mang chủ đề "Giao hòa" của Hội Mỹ thuật TP HCM và Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã khai mạc lúc 8 giờ ngày 15-11 tại Bảo Tàng Pleiku (số 21 Trần Hưng Đạo.phường Pleiku- Tỉnh Gia Lai).

Bên cạnh đó, còn diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa - mỹ thuật và Hội thảo, Triển lãm "Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man", Triển lãm mỹ thuật "Giao Hoà"... nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Xu Man (1925 - 2025) và hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị sáng tạo, dấu ấn nghệ thuật và đóng góp của ông đối với mỹ thuật Tây Nguyên và nền mỹ thuật Việt Nam.

Một tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại Triển lãm mang chủ đề "Giao hòa" do Hội Mỹ thuật TP HCM và Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức

"Sự kiện này tạo không gian giao lưu, kết nối di sản nghệ thuật giữa nghệ sĩ Gia Lai và TP HCM, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Gia Lai đến đông đảo công chúng đến với điêu khắc, hội họa" – GSTS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM, nói.

Tại hội thảo "Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man" sẽ diễn ra với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa và nghệ sĩ.

Hội thảo tập trung làm rõ những đóng góp của họa sĩ Xu Man đối với mỹ thuật Gia Lai, Tây Nguyên và nền mỹ thuật Việt Nam, cuộc đời, hành trình sáng tạo, đặc điểm phong cách tạo hình, bối cảnh sáng tác, chủ đề, chất liệu, màu sắc, nhân vật và giá trị văn hoá, dân tộc trong tác phẩm của ông.

Một tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại Triển lãm mang chủ đề "Giao hòa" do Hội Mỹ thuật TP HCM và Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức

Đây cũng là dịp để các đại biểu, các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc nhìn lại thực trạng sưu tầm, giới thiệu, nghiên cứu và bảo tồn di sản nghệ thuật Xu Man trong và ngoài nước; chia sẻ hồi ức, kỷ niệm về người họa sĩ, đồng thời bàn thảo giải pháp bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản gắn với không gian sáng tác và khu nhà ở, mộ chí của ông tại Plei Bông (xã Ayun, Gia Lai)

"Dự kiến những kiến nghị được đề cập tại hội thảo sẽ thúc đẩy nền tảng cho công tác bảo tồn lâu dài, đưa giá trị nghệ thuật Xu Man đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ" – GSTS Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh.

Bên cạnh hội thảo, Triển lãm "Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man" sẽ giới thiệu về cuộc đời và hành trình sáng tạo tác phẩm của cố họa sĩ Xu Man - một trong những "Cánh chim đầu đàn" về mỹ thuật đại ngàn Tây Nguyên.

Sức hút của các tác phẩm điêu khắc tại triển lãm "Giao hòa"

Bố cục triển lãm sẽ được sắp xếp thành ba phần: Cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Xu Man; di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man; họa sĩ Xu Man trong lòng bạn bè và thế hệ sau.

Trong bộ sưu tập của ông còn có những tác phẩm gốc với nhiều chất liệu và kích thước như sơn dầu, màu nước, chì...sẽ được trưng bày nhân dịp này. Ngoài ra triển lãm còn trưng bày giới thiệu nhiều ảnh chân dung, ảnh chụp tranh, ảnh tư liệu, những trích dẫn và tư liệu đang được lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Một tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại Triển lãm mang chủ đề "Giao hòa" do Hội Mỹ thuật TP HCM và Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức

Song song đó, triển lãm mỹ thuật "Giao Hoà" sẽ trưng bày và giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm (35 tác phẩm tranh và 45 tác phẩm điêu khắc).

Sự kiện hứa hẹn tạo không gian nghệ thuật đa chiều, nhằm tạo cơ hội để công chúng yêu mỹ thuật được chiêm ngưỡng những sáng tác giàu cảm xúc, phản ánh hơi thở cuộc sống và nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền của các tác giả.

Với chủ đề "Âm vang đại ngàn, nhịp sống đô thị, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, không gian qua tác phẩm mỹ thuật", triển lãm là những lát cắt cảm xúc, tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, không gian đô thị và đại ngàn Tây Nguyên.

Đây là sự kiện tạo cơ hội để các nghệ sĩ Gia Lai và TP HCM giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, mà còn góp phần thúc đẩy mối liên kết văn hoá, nghệ thuật giữa các địa phương.