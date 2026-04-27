Sáng 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm thân mật nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng của ông ở phường Phú An, TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trao đổi về phát triển đất nước và chúc sức khỏe.

Đoàn công tác đi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông báo về một số kết quả quan trọng của Đại hội XIV của Đảng, những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số. Ông cũng nhấn mạnh những mục tiêu phát triển chiến lược, giúp đất nước ngày càng vững mạnh hơn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Tại buổi thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước trong suốt nhiều năm qua.

Chia sẻ tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tiếp tục quan tâm và đóng góp ý kiến, tâm huyết cho sự nghiệp chung, giúp Đảng và Nhà nước thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn sâu sắc tình cảm chân thành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác. Ông bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Nguyên Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.