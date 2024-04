Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 12-4

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị mua cổ phiếu FPT của Công ty CP FPT với giá mục tiêu 115.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh sơ bộ trong quý I/2024, FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, FPT đặt kế hoạch năm 2024 với doanh thu 61.850 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỉ đồng, lần lượt tăng 17,5% và 18,2% so với cùng kỳ, phù hợp với dự phóng của ACBS.

Trong giai đoạn 2024-2026, FPT nhắm đến khai thác các xu hướng đang nổi bật của thế giới gồm có trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, xe điện, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Duy trì chiến lược mua bán và sáp nhập để mở rộng chuyên môn, nguồn nhân lực. Ngoài ra, có thể thực hiện thêm một số hoạt động liên doanh.

Bên cạnh đó, FPT duy trì chính sách cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ tức năm 2023 gồm tiền mặt 2.000đ/cổ phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 20:3, tức 20 cổ phiếu cũ nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Do đó, ACBS khuyến nghị mua cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 115.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 113.800 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu HHV của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả với giá mục tiêu 16.000 đồng/cổ phiếu.

Theo ước tính của SSI, trong quý I/2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HHV lần lượt đạt 670 tỉ đồng và 109 tỉ đồng, lần lượt tăng 25% và 33% so với cùng kỳ.

Năm 2024, HHV đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 17% so với cùng kỳ và 11% đối với lợi nhuận sau thuế.

Biến động cổ phiếu HHV 1 tháng qua Nguồn: Fireant

Trong khi đó, SSI dự báo doanh thu năm 2024 của HHV chỉ tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đi ngang so với năm 2023 nhờ sự đóng góp của 2 mảng là xây dựng và BOT.

Tuy nhiên, so với ước tính trước đây, lợi nhuận sau thuế của HHV đã giảm mạnh 20% dựa trên giả định về biên lợi nhuận mảng xây dựng thấp hơn trong giai đoạn năm 2024-2025 (trong khi các công ty BOT ghi nhận biên lợi nhuận ổn định).

Theo đó, SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu HHV với giá mục tiêu 16.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với giá mục tiêu 27.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2024, VIB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 13% so với cùng kỳ, lên 12.045 tỉ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 320.600 tỉ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ), trong khi đó huy động vốn đạt 315.200 tỉ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ). Tỉ lệ nợ xấu đạt dưới mức 3%.

PHS cho rằng VIB đã đặt ra một kế hoạch kinh doanh thận trọng và nhiều khả năng sẽ hoàn thành trong năm 2024. Theo đó, quý I/2024, VIB đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.600 tỉ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch.

VIB đặt kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 17% và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên với tỉ lệ 0,44%.

Như vậy, vốn điều lệ sau khi tăng vốn sẽ đạt 29.791 tỉ đồng. Nguồn vốn tăng lên được sử dụng bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho hoạt động tín dụng và phát triển hệ thống.

PHS kỳ vọng năm 2024 sẽ là một năm khả quan cho VIB nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và hoạt động cho vay bán lẻ.

Trên cơ sở đó, PHS khuyến nghị mua cổ phiếu VIB với giá mục tiêu 27.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 22.900 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).