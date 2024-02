Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 7-2

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu NTC của Công ty CP Nam Tân Uyên với giá mục tiêu 276.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2024, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu 63 tỉ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ). Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng 41%, lên 68 tỉ đồng nhờ thu nhập tài chính tăng, cụ thể là cổ tức và thu nhập lãi.

Cả năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 235 tỉ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ, đạt 36% kế hoạch năm), với lợi nhuận sau thuế 300 tỉ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 106 % mục tiêu hàng năm).Tương ứng tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu năm 2023 là 12.486 đồng.

Biến động cổ phiếu NTC 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 210.100 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Cho năm 2024, VDSC ước đạt doanh thu của Nam Tân Uyên 750 tỉ đồng (tăng 219% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 484 tỉ đồng (tăng 52% so với cùng kỳ), nhờ việc bàn giao hơn 90 ha đất tại dự án NTU3.

Bên cạnh đó, kỳ vọng những điểm nghẽn lớn trong các dự án đầu tư mới của Nam Tân Uyên tại Bình Phước có thể được giải quyết khi Quyết định số 326/QĐ-TTg sửa đổi đang được thảo luận.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu NTC với giá mục tiêu 276.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị khả quan cổ phiếu REE của Công ty CP Cơ điện lạnh với giá mục tiêu 76.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, doanh thu của REE giảm 33% so với cùng kỳ xuống còn 2.065 tỉ đồng. Lợi nhuận ròng đạt 504 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng từ hai mảng Cơ điện lạnh và Điện.

Biến động cổ phiếu REE 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 56.200 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2023 lần lượt đạt 8.570 tỉ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ) và 2.188 tỉ đồng (giảm 19% so với cùng kỳ). Mặc dù doanh thu cả năm 2023 đạt kỳ vọng theo dự báo của VND, trong khi lợi nhuận ròng chỉ đạt 92% so với dự phóng.

Theo đó, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu REE với giá mục tiêu 76.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị mua cổ phiếu DBC của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam với giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Agriseco, Dabaco là một trong các công ty đầu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam. Trong quý IV/2023, Dabaco ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.758 tỉ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ) và 6,4 tỉ đồng (so với khoản lỗ 224 tỉ đồng cùng kỳ).

Cả năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 11.527 tỷ đồng (giảm 3,5% so với cùng kỳ) và 25 tỉ đồng (so với lãi 5 tỉ đồng năm 2022).

Agriseco cho biết giá lợn đang phục hồi mạnh lên gần vùng 60.000 đ/kg do tình trạng hụt cung cùng với nhu cầu tăng cao vào dịp cận Tết. Về giá thức ăn chăn nuôi, giá các nguyên liệu như lúa mỳ, ngô, ngũ cốc giảm sâu giúp Dabaco tiết giảm được chi phí đầu vào.

Biến động cổ phiếu DBC 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 27.050 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Dabaco công bố phát triển thành công vắc xin Dacovac-ASF2 phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang trong giai đoạn cuối cùng phê duyệt để sản xuất thương phẩm, kỳ vọng đầu năm 2024 hoàn thành.

Theo quy định, đến ngày 1-1-2025, các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép sẽ phải di dời, điều này ảnh hưởng tới nguồn cung và càng thúc đẩy xu hướng thị phần từ nhỏ lẻ chuyển sang các doanh nghiệp lớn hoàn thiện chuỗi giá trị, trong đó có Dabaco.

Dabaco đã đầu tư tăng công suất với các dự án trang trại chăn nuôi quy mô lớn như dự án chăn nuôi Thanh Hóa, dự án lợn giống Phú Thọ - giai đoạn 3. Tổng công suất 2 dự án tăng khoảng 25% so với trước đó.

Từ các yếu tố trên, Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu DBC với giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu.

(Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)