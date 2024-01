Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 24-1

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu IMP của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm với giá mục tiêu 74.000 đồng/cổ phiếu.



Trong quý 4/2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Imexpharm lần lượt đạt 608 tỉ đồng và 72 tỉ đồng, tăng 9% và giảm 8% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh 10 điểm % so với cùng kỳ do Imexpharm tăng chiết khấu và đẩy mạnh khuyến mại, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng cho năm 2024.

Năm 2024, VDSC dự phóng doanh thu của Imexpharm ở mức 2.229 tỉ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ). Doanh thu hai kênh ETC (kênh đấu thầu tại bệnh viện) và OTC (bán lẻ tại các nhà thuốc) có thể đạt 1.016 tỉ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) và 1.116 tỉ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ).

Theo VDSC, công suất các nhà máy IMP 2 và IMP 4 được cải thiện nhờ chính bởi chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và danh mục thuốc được hưởng bảo hiểm y tế mở rộng hơn giúp duy trì đà tăng cho doanh thu kênh ETC.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự báo đạt 367 tỉ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ), tương đương tỉ lệ lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 4.458 đồng.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu IMP với giá mục tiêu 74.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị trung lập cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) với giá mục tiêu 15.700 đồng/cổ phiếu.

Trong quý 4/2023, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của LPBank tăng 76,4% so với cùng kỳ, lên 6.491 tỉ đồng. Lũy kế cả năm 2023, TOI đạt 15.625 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần cả năm 2023 giảm 5,9% so với cùng kỳ do biên lãi ròng (NIM) giảm. Cuối năm 2023, NIM chỉ đạt 3,23%, giảm 0,73 điểm % so với cùng kỳ.

VND cho rằng xu hướng giảm của NIM sắp đi đến hồi kết khi NIM chỉ giảm 0,02 điểm % so với quý trước trong quý 4/2023 và trong năm 2024, NIM của LPBank sẽ đi ngang.

Cuối quý 4/2023, tỉ lệ nợ xấu (NPL) giảm 1,46 điểm % so với quý trước và 0,12 điểm % so với cùng kỳ, xuống 1,34%, đánh dấu quý đầu tiên kể từ đầu năm 2023 tỉ lệ nợ xấu giảm. Tỉ lệ nợ nhóm 2 giảm quý thứ ba liên tiếp kể từ quý 1/2023.

LPB đã sử dụng bộ đệm dự phòng để xử lý nợ xấu với tỉ lệ xử lý nợ xấu tăng từ 0,6% năm 2022 lên 1,5% vào năm 2023. Tỉ lệ dự phòng tổn thất cho vay (LLR) của ngân hàng đã cải thiện lên 93,8% trong quý 4.

Điều đó thể hiện ngân hàng vẫn còn bộ đệm dự phòng dồi dào để xử lý nợ xấu trong thời gian tới.

Theo đó, VND khuyến nghị trung lập cổ phiếu LPB với giá mục tiêu 15.700 đồng/cổ phiếu.

VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu SCS của Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn với giá mục tiêu 102.600 đồng/cổ phiếu.

Theo VND, doanh thu cả năm 2023 của SCS giảm 17,2% so với cùng kỳ, đạt 705 tỉ đồng, hoàn thành 79,3% dự báo. Tỉ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 75,9% từ mức 82% trong năm 2022.

Tuy nhiên, lãi tài chính ròng năm 2023 của SCS lại tăng lên 87 tỉ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận ròng năm 2023 chỉ giảm 22,9% so với cùng kỳ năm 2022, ở mức 498 tỉ đồng, hoàn thành 75,8% dự báo cả năm của VND.

Từ yếu tố trên, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 102.600 đồng/cổ phiếu.

