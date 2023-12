Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 25-12

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Viglacera với giá mục tiêu 55.600 đồng/cổ phiếu.

Theo SSI, Viglacera là doanh nghiệp (DN) dẫn đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng gồm kính xây dựng (chiếm 42% thị phần), gạch ốp lát (30% thị phần gạch ceramic).

Bên cạnh đó, DN này đã phát triển 11 khu công nghiệp với 560ha diện tích đất còn lại, tập trung ở miền Bắc và miền Trung, thu hút được nhiều khách hàng lớn.

SSI kỳ vọng Viglacera sẽ duy trì được nguồn lợi nhuận ổn định từ việc cho thuê các khu công nghiệp hiện có trong thời gian dài.

Biến động cổ phiếu VGC 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 53.300 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Cho năm 2023, SSI ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Viglacera lần lượt đạt 13.100 tỉ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ) và 1.700 tỉ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ), tăng 17,2% so với dự báo của SSI trước đó.

Cho năm 2024, doanh thu và lợi nhuận trước thuế có thể ở mức 13.400 tỉ đồng và 2.020 tỉ đồng, tăng 2% và 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong quý IV/2023, SSI dự báo lợi nhuận của DN này có thể sẽ gặp khó khăn do giá kính vẫn ở mức thấp và nhu cầu chưa phục hồi.

Theo đó, SSI duy trì khuyến nghị trung lập cổ phiếu VGC nhưng tăng giá mục tiêu từ 43.600 đồng/cổ phiếu lên 55.600 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong với giá mục tiêu 22.000 đồng/cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Tiên Phong chỉ đạt 4.959 tỉ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ.

Theo KBSV, tăng trưởng tín dụng năm 2023 của Tiên Phong có thể đạt 12,6% nhờ nỗ lực đẩy mạnh hoạt động cho vay trong giai đoạn cuối năm.

Tỉ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của ngân hàng được hỗ trợ từ phía chi phí đầu vào nhờ các khoản tiền gửi lãi suất cao kỳ hạn 12 tháng đáo hạn và tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cải thiện. Tuy nhiên áp lực lên NIM sẽ gia tăng khi lãi suất cho vay giảm mạnh trong thời gian tới.

Biến động cổ phiếu TPB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 16.900 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Tỉ lệ nợ xấu 9 tháng đầu năm của Tiên Phong đạt 2,97% (tăng 76 điểm cơ bản so với quý trước), chủ yếu đến từ nhóm khách hàng cá nhân. Do đó, mặc dù ngân hàng đã gia tăng trích lập nhưng tỉ lệ bao phủ nợ xấu vẫn ở mức 47%.

Tuy nhiên, dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu TPB với giá mục tiêu 22.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị khả quan cổ phiếu NT2 của Công ty

CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với giá mục tiêu 28.300 đồng/cổ phiếu.

Theo VND, nhu cầu điện của Việt Nam trong năm 2024 sẽ tăng 9,1% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này tính toán từ kế hoạch cung cấp và vận hành hệ thống điện năm 2024 của Bộ Công Thương.

Nhờ sở hữu tua bin hiện đại với hiệu suất cao, VND dự kiến Nhơn Trạch 2 sẽ hưởng lợi từ nhu cầu tăng bằng việc nhận được nhiều huy động hơn.

Biến động cổ phiếu NT2 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 23.450 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này không có lịch bảo dưỡng trong năm tới, do đó nhà máy có thể hoạt động liên tục, hỗ trợ cho tăng trưởng sản lượng điện.

VND dự phóng biên lợi nhuận gộp của Nhơn Trạch 2 tăng 3 điểm % so với cùng kỳ, từ 6,7% lên 9,7% nhờ sản lượng hồi phục mạnh trong năm sau. Bên cạnh đó, cổ phiếu NT2 cũng có mức tỉ suất cổ tức hấp dẫn 6,9%.

Dựa trên cơ sở đó, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 28.300 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).