Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 29-1

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị khả quan cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với giá mục tiêu 25.900 đồng/cổ phiếu.



Trong quý IV/2023, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VIB tăng 24,7% so với cùng kỳ, đạt 5.842 tỉ đồng, thấp hơn so với mức tăng 30,2% so với cùng kỳ trong quý III/2023, chủ yếu do thu nhập ngoài lãi tăng 94,6%, đạt 1.509 tỉ đồng.

VIB duy trì đà tăng trưởng thu nhập từ việc thu hồi và xử lí nợ xấu, ghi nhận mức tăng 261,1% so với cùng kỳ.

Biến động cổ phiếu VIB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 20.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2023 giảm 14% so với cùng kỳ do VIB đã thực hiện trích lập dự phòng đáng kể (tăng 379,3% so với cùng kỳ) để quản lý rủi ro từ nợ xấu.

Trong cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10.703 tỉ đồng và hoàn thành 101% dự phóng của VND.

So với quý trước, chất lượng tài sản của VIB đã cải thiện trong quý IV/2023.

Theo đó, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu VIB với giá mục tiêu 25.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua cổ phiếu VHM của Công ty CP Vinhomes với giá mục tiêu 63.300 đồng/cổ phiếu.

Theo PHS, Vinhomes thuộc nhóm các cổ phiếu dự kiến được hưởng lợi nhiều nhất từ việc thông qua Luật đất đai sửa đổi nhờ khả năng triển khai các đại dự án và nguồn tài chính vững mạnh. Hiện tại, quỹ đất của VHM có hơn 16.000 ha.

Mới đây, Vinhomes khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát (28,14 ha) có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất tại Hải Phòng, cung cấp 4.300 căn.

Biến động cổ phiếu VHM 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 42.000 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

PHS đánh giá việc phát triển nhà ở xã hội của Vinhomes sẽ giúp đáng ứng được nhu cầu ở thật và phù hợp với chiến lược xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn năm 2021 – 2030 của Chính phủ.

PHS ước tính Vinhomes sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế 119.033 và 35.793 tỉ đồng, tăng trưởng 90% và 24% trong năm 2023.

Năm 2024, ước tính tổng doanh thu của Vinhomes đạt 108.774 tỉ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số đạt 27.904 tỉ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ).

Trên cơ sở đó, PHS khuyến nghị mua cổ phiếu VHM với giá mục tiêu 63.300 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)