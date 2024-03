Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 8-3

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với giá mục tiêu 47.900 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22.900 tỉ đồng, giảm 11% so với năm trước và thấp hơn 3% so với dự báo của MSVN nhưng cao hơn so với tin đồn trên thị trường trước đó là 20.000 tỉ đồng.

MSVN cho biết tổng số khách hàng mới năm 2023 của Techcombank khoảng 2,6 triệu, nâng tổng số khách hàng của ngân hàng này lên 13,4 triệu. Phí từ kinh doanh bảo hiểm qua kênh ngân hàng được cải thiện trong quý IV/2023, tăng 25% so với cùng kỳ và vươn lên vị trí số 1 về APE (phí bảo hiểm hằng năm).

Biến động cổ phiếu TCB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 42.600 đồng Nguồn: Fireant

TCBS (mảng môi giới chứng khoán) tiếp tục mở rộng thị phần với danh mục cho vay ký quỹ vươn lên vị trí số1 thị trường và đứng thứ 3 về thị phần môi giới chứng khoán (7,6%) trong quý IV/2023.

Trên thị trường chứng khoán, khối lượng giao dịch cổ phiếu TCB thường xuyên giữ cao hơn mức trung bình 20 ngày trong suốt 2 tuần gần đây.

Chỉ báo MACD đang tăng trở lại, giữ vị thế cao hơn cả mức 0 lẫn đường tín hiệu. Các chỉ báo động lượng đều ở mức mạnh.

Trên cơ sở đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 47.900 đồng và dừng lỗ tại 39.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu GMD của Công ty CP Gemadept với giá mục tiêu 77.000 đồng/cổ phiếu.



Trong năm 2023, doanh thu của Gemadept chỉ đạt 3.800 tỉ đồng, giảm 1,3% so với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.100 tỉ đồng, tăng 140% so với năm 2022, phù hợp với ước tính của SSI.

Theo SSI, nếu không tính đến khoản lãi bất thường từ việc thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ, lợi nhuận trước thuế cốt lõi năm 2023 của Gemadept chỉ đạt 1.300 tỉ đồng, đi ngang so với năm trước.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, tổng sản lượng container 2 tháng đầu năm 2024 thông qua cảng trong thời gian này đạt 4 triệu TEU, tăng 27% so với cùng kỳ. Sản lượng quốc tế qua cảng tăng trưởng 20% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu sớm cho thấy 2024 là một năm phục hồi của xuất nhập khẩu và sản lượng cảng biển của Việt Nam.

Biến động cổ phiếu GMD 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 80.000 đồng. Nguồn: Fireant

SSI ước tính doanh thu Gemadept sẽ đạt 3.800 tỉ đồng trong năm 2024 và lợi nhuận trước thuế đạt 1.800 tỉ đồng, lần lượt giảm 1,5% và 42% so với năm ngoái. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thoái vốn, lợi nhuận trước thuế cốt lõi năm 2024 của công ty ước tăng 20% so với năm trước.

Do đó, SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 77.000 đồng.

Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) với giá mục tiêu 87.100 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, doanh thu của PV Gas sụt giảm 11% so với năm trước và lợi nhuận gộp giảm mạnh 21%.

Biến động cổ phiếu GAS 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 80.400 đồng. Nguồn: Fireant

KBSV dự báo giá dầu thô Brent và dầu FO trong năm 2024 đi ngang so với năm 2023. Cùng với đó, công ty dự kiến sản lượng tiêu thụ LNG của PV Gas năm 2024 sẽ giảm từ 150.000 tấn xuống còn 40.000 tấn.

Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2024 của PV Gas có thể sẽ không biến động nhiều.

Trên cơ sở đó, KBSV khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 87.100 đồng.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).