Những lưu ý cho nhà đầu tư khi VN-Index áp sát đỉnh lịch sử

Đây là dự báo được các chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đưa ra cho thị trường chứng khoán tuần tới (12 -1 đến 16-1), sau một tuần dậy sóng và lập đỉnh liên tiếp của VN-Index.

Chốt tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026, VN-Index dừng ở mức 1.867,9 điểm, tăng hơn 83 điểm, tương đương 4,67% so với tuần cuối tháng 12-2025. Trong tuần, thị trường ghi nhận chuỗi tăng điểm liên tiếp sau khi vượt mốc 1.800 điểm, mặt bằng giá cổ phiếu liên tục được nâng lên, ngoại trừ ngành bất động sản. Có thời điểm, VN-Index áp sát mốc 1.890 điểm.

Động lực tăng trưởng đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã trong rổ VN30 có yếu tố Nhà nước như VCB, BID, CTG, GAS, BSR, GVR… Đà tăng này diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, qua đó tạo lực đẩy mạnh cho nhóm cổ phiếu trụ.

Sóng tăng bắt đầu từ cổ phiếu dầu khí, lan sang ngân hàng thương mại quốc doanh, tiếp đến là nhóm cao su – điện và gần đây nhất là các doanh nghiệp Viettel như VTP, VGI, CTR.

Chứng khoán liên tục lập mốc cao mới trong tuần qua

Theo ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, diễn biến tuần qua tích cực hơn nhiều so với dự báo khi VN-Index không chỉ vượt đỉnh lịch sử mà còn đi kèm thanh khoản gần 166.000 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11-2025.

Trong bối cảnh thị trường trước đó thiếu nhóm dẫn dắt mới thay thế vai trò của họ Vingroup, câu chuyện thoái vốn nhà nước cùng Nghị quyết 79 đã trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ và đẩy giá nhiều cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước tăng vượt trội.

Tuy vậy, ông Học lưu ý sức mạnh thị trường chưa thực sự đồng đều. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ, trong khi các nhóm chứng khoán và bất động sản vẫn chưa thu hút được sự quan tâm rõ nét, cho thấy mức độ phân hóa còn lớn.

Mốc cao nhất của VN-Index lên sát 1.890 điểm

Nhận định về tuần tới, Công ty chứng khoán CSI cho rằng về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng đang chiếm ưu thế trên cả đồ thị ngày và tuần. Tuy nhiên, VN-Index có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn về vùng 1.800 – 1.810 điểm để tích lũy trước khi quay lại đà tăng. Nhà đầu tư lưu ý có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và cân nhắc gia tăng tỉ trọng khi thị trường rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang có lợi nhuận.

Trong khi đó, Chứng khoán Pinetree đánh giá nhóm cổ phiếu họ Vingroup khó xảy ra kịch bản giảm mạnh dù không còn vai trò dẫn dắt. Kịch bản chung cho tuần tới vẫn tích cực nhưng phân hóa rõ rệt, với tâm điểm tiếp tục thuộc về các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời mở ra cơ hội hồi phục cho nhóm chứng khoán và bất động sản.

Cổ phiếu họ Vingroup tác động thế nào tới VN-Index? Nhìn rộng hơn, trong báo cáo chiến lược năm 2026, Công ty chứng khoán ACBS cho rằng đà tăng lợi nhuận của các nhóm ngành chính như ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, đầu tư công vẫn đạt mức 15- 20% sẽ hỗ trợ tiếp tục cho VN-Index tăng trưởng. Riêng nhóm cổ phiếu họ Vingroup, từ hơn 6% vốn hóa vào thời điểm đầu năm 2025 - tới cuối năm 2025, nhóm cổ phiếu này đã vươn lên chiếm gần 25% tỉ lệ vốn hóa của VN-Index. Điều này khiến điểm số và định giá của thị trường chung bị ảnh hưởng mạnh. "Tuy nhiên, cổ phiếu của Vingroup đã phản ánh hết kỳ vọng lợi nhuận. Vì vậy, kịch bản cơ sở được xây dựng dựa trên nền giá hiện tại của nhóm này và dư địa tăng giá của phần còn lại của thị trường. Điều này tương ứng với điểm số của VN-Inex dự báo trong năm nay là 2.040 điểm" – chuyên gia của chứng khoán ACBS nêu.



