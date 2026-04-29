Những công trình dân sinh thiết thực (*): Vẻ đẹp từ ý Đảng, lòng dân

Đến TPHCM du lịch, chị Nguyễn Trần Tường Vy bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp của tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn). Bên những tòa nhà đầy màu sắc, chị cùng nhóm bạn thỏa thích tạo dáng, chụp hàng chục kiểu ảnh khác nhau.

Hiệu quả của chung sức, đồng lòng

"Con đường mang nét đẹp hiện đại. Từ những gam màu rực rỡ phủ lên các tòa nhà, tôi cảm nhận rõ sự năng động của đô thị này" - chị Vy chia sẻ.

Điều nữ du khách này cảm nhận đến từ việc TPHCM thực hiện chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi. Công tác chỉnh trang do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ, hoàn thành chỉ sau khoảng 20 ngày thi công.

Phát biểu tại lễ khánh thành diễn ra vào cuối năm 2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận xét công trình được triển khai nhanh chóng trên cơ sở cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, vượt qua những rào cản thủ tục thông thường để mang lại hiệu quả thiết thực.

Đây không chỉ là niềm vui của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là niềm vui chung của người dân khi không gian khang trang, tươi đẹp hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng của cộng đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định công trình mang dấu ấn "ý Đảng, lòng dân", nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Diện mạo đường Lê Lợi sau khi chỉnh trang. Ảnh: NGỌC QUÝ

Ông Vương Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, cho biết các hạng mục chính của dự án chỉnh trang đường Lê Lợi gồm cải tạo hệ thống vỉa hè, dải phân cách; chỉnh trang, sơn sửa nhà phố và chung cư hai bên tuyến đường. Việc doanh nghiệp tài trợ và triển khai thiết kế, thi công chỉnh trang tuyến đường thể hiện vai trò đồng hành với chính quyền TPHCM, góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng.

Tận dụng mọi nguồn lực xã hội

Không riêng dự án chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, thời gian qua, thông qua cách làm xã hội hóa, TPHCM đưa hàng loạt công trình đi vào phục vụ người dân.

Điển hình như Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Không gian công cộng đặc biệt mang thông điệp tưởng nhớ, tri ân và hồi sinh sau đại dịch COVID-19 này nằm trọn trên thửa đất hình tam giác 4,7 ha.

Để triển khai, TPHCM huy động nhiều nguồn lực. Trong đó, Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí 263 tỉ đồng, trực tiếp thi công, hoàn thành sau hơn 90 ngày đêm với nhiều thời điểm huy động đến 500 công nhân, kỹ sư.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ thu hút đông người dân đến vui chơi. Ảnh: LÊ VĨNH

Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa) là một ví dụ sinh động nữa.

Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng mang ý nghĩa hồi sinh một khu "đất vàng". Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của thành phố và phường Xuân Hòa trong việc tận dụng hiệu quả quỹ đất, biến nơi từng bỏ trống nhiều năm thành một không gian phục vụ cộng đồng xanh, sạch, đẹp .

Với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, khu đất trống bị bao quanh bởi hàng rào tôn khiến nhiều người đi ngang qua không khỏi tiếc nuối… đã chuyển mình, trở nên xanh mướt.

Công trình công viên mang chủ đề "rừng sinh thái trong lòng đô thị" trên gồm các loại cây thân lớn như sanh, giáng hương, lộc vừng, kèn hồng… kết hợp cây hoa, thảm cỏ và cây bụi phù hợp điều kiện đô thị.

Ngoài mảng xanh, việc tổ chức thành nhiều phân khu sinh hoạt cộng đồng, quảng trường, không gian nghệ thuật, khu tập luyện thể dục - thể thao… đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, thư giãn và rèn luyện sức khỏe của người dân.

Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nhìn từ trên cao. Ảnh: SƠN NHUNG

Mỗi khi chiều xuống, học sinh tan trường ghé vào, các gia đình đưa con nhỏ ra chơi, trẻ em chạy lon ton trên lối đi, còn người lớn tuổi chọn ghế đá ngồi, chậm rãi nhìn dòng người qua lại tạo nên bức tranh sinh động, hiền hòa.

"Có công viên gần nhà như thế này, tôi đi bộ đều đặn, tinh thần cũng dễ chịu hơn" - ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ phường Xuân Hòa) vui vẻ trả lời khi được hỏi về lợi ích thiết thực.

Phát huy giải pháp

Sở Xây dựng TPHCM thông tin công tác chỉnh trang các khu đất trống thành công viên, vườn hoa tạm thời trong thời gian qua được thành phố triển khai theo hướng linh hoạt, xã hội hóa, tận dụng quỹ đất chưa sử dụng để phục vụ người dân.

Hiện nay, việc quản lý, duy tu được làm theo nguyên tắc phối hợp giữa các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất và chính quyền địa phương.

Các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất chủ trì, phối hợp với UBND phường bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự. Đồng thời rà soát kế hoạch sử dụng đất, đề xuất giải pháp duy trì cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy hoạch.

TPHCM tiếp tục vận động các đơn vị tài trợ và doanh nghiệp tham gia hỗ trợ duy tu, chăm sóc cảnh quan trên cơ sở tự nguyện. Trường hợp không vận động được nguồn xã hội hóa, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp nhu cầu kinh phí, báo cáo UBND thành phố xem xét bố trí nguồn kinh phí.

Từ thực tiễn triển khai trong thời gian vừa qua, TPHCM xác định chỉnh trang các khu đất trống thành không gian công cộng tạm thời là một giải pháp hiệu quả và cần tiếp tục nghiên cứu phát huy trong thời gian tới.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 28-4

Phát triển từ nền tảng vững Theo kế hoạch, TPHCM tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Cụ thể, sáng nay, 29-4, lễ khởi công theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đối với dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TPHCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và dự án thành phần 4 thuộc Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố được đồng loạt tổ chức. Cùng thời gian, thành phố tổ chức khởi công dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, trao Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya thuộc xã Xuân Thới Sơn. Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm được khởi công trong hôm nay, 29-4 .Ảnh: NGỌC QUÝ Theo UBND TPHCM, việc tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị TP HCM trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Chuỗi sự kiện cũng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, khẳng định quyết tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững.



