Thời sự

Những công trình "vươn ra biển lớn"

VĂN DUẨN

Loạt dự án được khởi công, khánh thành trong ngày 19-12 đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn xa

Sáng 19-12, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2025) và tiến tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình hạ tầng tiêu biểu đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đồng loạt tổ chức trên cả nước. Các buổi lễ được truyền hình trực tiếp tới 79 điểm cầu trên cả nước.

Năm 2025: Khởi công, khánh thành 564 dự án

Dự tại điểm cầu trung tâm ở thủ đô Hà Nội - địa điểm khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc) - có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (phường Phú Thượng, TP Hà Nội).

Phát biểu tuyên bố khởi công, khánh thành 234 dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là những công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những "điểm nhất": có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỉ đồng); nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỉ đồng, chiếm trên 82%); có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn hơn 925.000 tỉ đồng).

Những công trình "vươn ra biển lớn" - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình. Ảnh: NHẬT BẮC

Theo người đứng đầu Chính phủ, trong năm 2025, có 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia, Việt Nam đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỉ đồng; trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu, với trên 3,8 triệu tỉ đồng (74,6%). Đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Các dự án được khởi công, khánh thành thời gian qua trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bao trùm trên tất cả lĩnh vực. Thủ tướng đánh giá những công trình, dự án này đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam.

Cụ thể, đã khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, gồm cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, các tuyến cao tốc Đông - Tây, 325 km nút giao, đường dẫn, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành; đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia; các dự án năng lượng trọng điểm (như đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủy điện Hòa Bình mở rộng…); khai thác các dự án cảng biển lớn (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, luồng sông Hậu); các dự án bệnh viện lớn (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2,...); xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước hạn 5 năm 4 tháng; hoàn thành mục tiêu trên 102.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025; khởi công 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới…

Những mắt xích kiến tạo Việt Nam

Theo Thủ tướng, chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai, khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng Thể thao Olympic; Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc…

Những công trình "vươn ra biển lớn" - Ảnh 2.

"Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; là những "mắt xích" quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội" - Thủ tướng nhấn mạnh. 

Nâng cao vị thế thủ đô

Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của TP Hà Nội. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc đầu tư dự án là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hơn.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã tại Hà Nội. Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị gắn với khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế.

Sân bay Long Thành: Khát vọng Việt Nam

Ngày 19-12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành.

Khoảng 8 giờ 30 phút, máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Tiếp đó, 2 chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lần lượt đáp xuống sân bay.

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, khẳng định 3 chuyến bay mang theo khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của đất nước. Sân bay Long Thành sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành an toàn, hiệu quả, trở thành một sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn 5 sao; trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại nhất cả nước, vươn tầm khu vực và thế giới.

Ng.Tuấn


