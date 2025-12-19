Khởi công gói thầu dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - TPHCM

Sáng 19-12, lễ khởi công gói thầu xây lắp số 1 (từ Km 0+241,47 đến Km 1+960) thuộc dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, đi qua địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định, TPHCM, đã diễn ra.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Gói thầu xây lắp số 1 - dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi chính thức khởi công 19-12

Ông Văn Phú Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết dự án nhằm thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, trọng tâm là di dời nhà ở tạm bợ, nhà lụp xụp ven kênh rạch, cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ sạt lở và ô nhiễm môi trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Dự án còn hướng tới giải quyết ô nhiễm, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng cảnh quan đô thị hiện đại, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch và giao thông đường thủy.

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km kè bờ Bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh. Hệ thống giao thông dọc bờ kênh được mở rộng và xây dựng mới gồm: đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy (lộ giới 20 m) và tuyến Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y (lộ giới 16 m), cùng với cầu Hiệp Ân 2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cũng sẽ được đầu tư, gồm thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng đô thị và một bến thủy nội địa phục vụ hành khách.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng chỉnh trang diện mạo đô thị khu Nam TPHCM, tăng diện tích mảng xanh, hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân ven kênh.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028

Ông Trương Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2025-2030, việc di dời nhà ven kênh rạch là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nói riêng và TPHCM nói chung.

Theo ông Bảo, kênh Đôi đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân, nhưng tình trạng ô nhiễm và rác thải lâu năm đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Đây là dự án mà người dân mong đợi nhiều năm, không chỉ là công trình hạ tầng mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc nâng cao đời sống người dân.

"Việc khởi công gói thầu xây lắp số 1 được xem là bước khởi đầu cho sự "hồi sinh" môi trường và chất lượng sống ven kênh. Địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả đề ra" - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định khẳng định.

Gói thầu xây lắp số 1 được thi công ngay sau lễ khởi công