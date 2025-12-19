HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi công gói thầu dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - TPHCM

ÁI MY

(NLĐO) - Gói thầu xây lắp số 1 - dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi được xem là bước khởi đầu cho sự "hồi sinh" môi trường và chất lượng sống của người dân

Sáng 19-12, lễ khởi công gói thầu xây lắp số 1 (từ Km 0+241,47 đến Km 1+960) thuộc dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, đi qua địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định, TPHCM, đã diễn ra.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Khởi công gói thầu xây lắp 1 dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - Ảnh 1.

Gói thầu xây lắp số 1 - dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi chính thức khởi công 19-12

Ông Văn Phú Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết dự án nhằm thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, trọng tâm là di dời nhà ở tạm bợ, nhà lụp xụp ven kênh rạch, cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ sạt lở và ô nhiễm môi trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Dự án còn hướng tới giải quyết ô nhiễm, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng cảnh quan đô thị hiện đại, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch và giao thông đường thủy.

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km kè bờ Bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh. Hệ thống giao thông dọc bờ kênh được mở rộng và xây dựng mới gồm: đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy (lộ giới 20 m) và tuyến Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y (lộ giới 16 m), cùng với cầu Hiệp Ân 2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cũng sẽ được đầu tư, gồm thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng đô thị và một bến thủy nội địa phục vụ hành khách.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng chỉnh trang diện mạo đô thị khu Nam TPHCM, tăng diện tích mảng xanh, hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân ven kênh.

Khởi công gói thầu xây lắp 1 dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - Ảnh 2.
Khởi công gói thầu xây lắp 1 dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - Ảnh 3.
Khởi công gói thầu xây lắp 1 dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - Ảnh 4.
Khởi công gói thầu xây lắp 1 dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - Ảnh 5.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028

Ông Trương Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2025-2030, việc di dời nhà ven kênh rạch là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nói riêng và TPHCM nói chung.

Theo ông Bảo, kênh Đôi đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân, nhưng tình trạng ô nhiễm và rác thải lâu năm đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Đây là dự án mà người dân mong đợi nhiều năm, không chỉ là công trình hạ tầng mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc nâng cao đời sống người dân.

"Việc khởi công gói thầu xây lắp số 1 được xem là bước khởi đầu cho sự "hồi sinh" môi trường và chất lượng sống ven kênh. Địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả đề ra" - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định khẳng định.

Gói thầu xây lắp số 1 được thi công ngay sau lễ khởi công

Tổng quan tiến độ thực hiện và khởi công dự án

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi gồm 3 gói thầu xây lắp.

- Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng 1.528 m kè phía bờ Bắc kênh Đôi, mở rộng đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy (20 m), lắp đặt hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và cảnh quan dọc tuyến.

- Gói thầu xây lắp số 2 - Cầu Hiệp Ân 2 (Km1+960 đến Km2+280) đã khởi công 15-9-2025, hiện thi công cọc bê tông, ép cừ và khoan nhồi, đạt khoảng 20% khối lượng.

- Gói thầu xây lắp số 3 đang lựa chọn nhà thầu.

Dự án có 1.603 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó phường Chánh Hưng có 799 trường hợp và phường Phú Định có 804 trường hợp. Hiện 723/799 trường hợp ở phường Chánh Hưng và 620/804 trường hợp ở phường Phú Định đã bàn giao mặt bằng; 207 trường hợp đã tái định cư tại các chung cư 481 Ba Đình, 2226 Ngọc Long và 35 Hồ Ngọc Lãm.

Dự án này là công trình trọng điểm, được người dân mong đợi nhiều năm. Khi hoàn thành, dự án sẽ cải thiện môi trường, thoát nước, giao thông, nâng cao chất lượng sống, đồng thời khôi phục cảnh quan "trên bến dưới thuyền" và tạo tiền đề phát triển kinh tế - du lịch.

Tin liên quan

TPHCM: Sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi

TPHCM: Sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi

(NLĐO) - Đến nay, gần 1.000 trường hợp đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án nạo vét, cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (quận 8 cũ).

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi

(NLĐO)- TP HCM khởi công dự án bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỉ đồng, di dời nhà lụp xụp, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị khu vực quận 8 cũ.

Cầu Hiệp Ân 2 sắp khởi công, kỳ vọng mới cho dự án bờ Bắc kênh Đôi

(NLĐO) - TP HCM chuẩn bị khởi công cầu Hiệp Ân 2, chỉnh trang bờ Bắc kênh Đôi, di dời nhà lụp xụp, cải thiện hạ tầng và giảm ngập khu vực quận 8 cũ.

cải thiện môi trường lễ khởi công dự án thoát nước TPHCM bờ Bắc kênh Đôi gói thầu xây lắp 1 nâng chất lượng sống ven kênh rạch
