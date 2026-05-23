Quốc tế

Những cú điều quân "quay xe" liên tục của Mỹ với châu Âu

Thu Hương

(NLĐO) - Quyết định bổ sung binh sĩ đến Ba Lan của Mỹ khiến các đồng minh NATO tại châu Âu tiếp tục rơi vào trạng thái khó đoán về chiến lược phòng thủ chung.

Tối 21-5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social về việc phái thêm 5.000 quân đến Ba Lan. Nhà lãnh đạo Mỹ lý giải động thái này xuất phát từ mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. 

"Dựa trên chiến thắng bầu cử thành công của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, người mà tôi tự hào ủng hộ, và mối quan hệ của chúng tôi với ông ấy, tôi vui mừng thông báo Mỹ sẽ điều thêm 5.000 quân đến Ba Lan" - ông Donald Trump viết.

Động thái này lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía quốc gia Đông Âu. Tổng thống Nawrocki phản hồi trên mạng xã hội rằng các liên minh tốt là những liên minh dựa trên hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cam kết vì an ninh chung. 

Hôm 22-5, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radek Sikorski hoan nghênh bước đi mới vì giúp duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở mức tương đương trước đây.

Ông Donald Trump tuyên bố điều thêm 5.000 quân đến Ba Lan, NATO hoan nghênh - Ảnh 1.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 2, Sư đoàn Kỵ binh số 1 tại Khu huấn luyện Trzebien, Ba Lan. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Ghi nhận từ hội nghị ngoại trưởng NATO ở Thụy Điển ngày 22-5, tờ Stars and Stripes cho biết Tổng Thư ký Mark Rutte hoan nghênh thông báo của ông Donald Trump và cho biết các chỉ huy quân sự đang xem xét chi tiết.

Phát biểu bên cạnh ông Rutte, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chia sẻ việc điều chỉnh lực lượng bên ngoài nước Mỹ luôn diễn ra liên tục do các cam kết toàn cầu. Tờ Stars and Stripes dẫn lời ông Rubio: "Đây không phải là một động thái trừng phạt. Đây chỉ là điều đang diễn ra liên tục và đã có trước tất cả những báo cáo và căng thẳng gần đây".

Dù vậy, lệnh đảo chiều của nhà lãnh đạo Mỹ đang gây bối rối cho giới chức quốc phòng do trái ngược với các kế hoạch trước đó. 

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên thừa nhận họ đã mất gần hai tuần để phản ứng với thông báo cắt giảm đầu tiên và hiện chưa rõ ý đồ tiếp theo của lệnh tăng quân mới.

Trước đó, chương trình chuyển dịch quân sự của Mỹ tại châu Âu liên tục biến động. Hôm 19-5, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch giảm số lượng lữ đoàn chiến đấu tại châu Âu từ bốn xuống còn ba. 

Đầu tuần này, tướng Alexus Grynkewich thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) cũng thông báo hủy triển khai một lữ đoàn thiết giáp 4.000 quân từ căn cứ Fort Hood (ở Texas - Mỹ) sang Ba Lan. Quyết định cắt giảm cũ từng vấp phải sự phản đối từ lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ và gây hoang mang cho phía Ba Lan, quốc gia vốn đóng góp tài chính đáng kể cho các đợt đồn trú.

Về phương án thực hiện chỉ thị mới, tờ Stars and Stripes phân tích cách đơn giản nhất là nối lại việc triển khai Lữ đoàn Chiến đấu số 2 thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1, đơn vị vốn đã tiến hành di chuyển một phần lực lượng sang châu Âu trước khi Lầu Năm Góc ra lệnh hoãn.

Nếu không, Lầu Năm Góc phải điều chuyển quân từ các vị trí khác ở châu Âu hoặc đưa lực lượng từ trong nước sang. 

Hiện tại, các cơ sở ở TP Poznan, Powidz hay Zagan của Ba Lan chỉ đáp ứng được lực lượng luân phiên ngắn hạn do vẫn thiếu nhà ở và trường học để tiếp nhận lực lượng đồn trú lâu dài đi kèm người thân.

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng không nước nào nên chấp nhận "phí quá cảnh" để qua eo biển Hormuz, trong khi Iran xác nhận vừa cho phép thêm 31 tàu đi qua

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh việc thu hẹp sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu sẽ không ảnh hưởng đến các kế hoạch phòng thủ của liên minh này

(NLĐO) - Mỹ chưa có kế hoạch rút thêm quân khỏi châu Âu trong ngắn hạn ngoài con số 5.000 binh sĩ đã công bố trước đó.

