Bạn đọc

Những đêm thành phố không ngủ

HUYỀN TRÂN - CHÍ NGUYÊN

Người dân TP HCM đã có nhiều đêm không ngủ để gói ghém yêu thương, gửi trọn nghĩa tình tới đồng bào miền Trung ruột thịt

Ngay sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động tiếp nhận cứu trợ đồng bào miền Trung, trong đêm, làn sóng ủng hộ từ người dân thành phố lập tức lan tỏa mạnh mẽ.

Gói trọn nghĩa tình

Từ sáng sớm 22-11, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã nhộn nhịp không khí khẩn trương. Chở 500 kg gạo trên chiếc xe tải thuê vội, anh Nguyễn Hữu Tươi (SN 1985) xúc động: "Quê gốc tôi ở Thanh Hóa, từng chứng kiến cảnh người dân bám mái nhà trong dòng nước lũ nên xót xa vô cùng. Có chút tấm lòng gửi bà con, mong vơi bớt nhọc nhằn".

Càng về khuya, tình đồng bào càng ấm nóng. Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM lúc 22 giờ, dòng người đổ về vẫn không ngớt. Vội vã chở bao quần áo đến điểm tập kết, chị Phượng - một giáo viên - bộc bạch: "Nhìn cảnh học sinh vùng lũ thiếu thốn sách vở, tôi đau lòng lắm. Mình còn may mắn nên cố gắng san sẻ với đồng bào được bao nhiêu hay bấy nhiêu".

Đến ngày 24-11, ngày cuối đợt tiếp nhận, hàng hóa tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã chất cao, tràn ra cả khuôn viên. Trong dòng người hối hả, bà Phạm Thị Bạc (77 tuổi) vẫn miệt mài phân loại từng bộ quần áo trẻ em. Gần như ngày nào bà cũng túc trực từ sáng sớm đến đêm muộn. Bà Bạc nghẹn ngào: "Ngày xưa tôi dạy học ở Quy Nhơn, nay thấy quê hương chìm trong lũ mà đau đáu. Tôi tâm niệm còn sức là còn đóng góp".

Những đêm thành phố không ngủ - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Bạc (77 tuổi) lặng lẽ phân loại từng bộ quần áo giữa núi hàng cứu trợẢnh: HUYỀN TRÂN

Xuyên đêm "chia lửa"

Hòa vào dòng người đến quyên góp là một lực lượng âm thầm nhưng bền bỉ: những tình nguyện viên. Họ không chỉ mang đến sức lực mà còn trao đi những đêm không ngủ để các chuyến xe nghĩa tình lăn bánh sớm nhất.

Tại các điểm tiếp nhận, dễ dàng bắt gặp đủ màu áo: từ công nhân, nhân viên văn phòng đến màu áo xanh thanh niên, thậm chí cả người cao tuổi và thiếu nhi. Họ chẳng kịp hỏi tên nhau, chỉ nhìn nhau và cùng hiểu chung một sứ mệnh.

Võ Triều An, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM (tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên), chia sẻ động lực thôi thúc em góp sức trẻ chính là mong muốn sẻ chia với vùng rốn lũ. "Tôi mong đóng góp chút sức mọn cùng đồng đội để hàng cứu trợ đến tay bà con nhanh nhất có thể" - Triều An nói.

Gần 0 giờ ngày 24-11, không khí tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM vẫn "nóng" hầm hập. Tình nguyện viên miệt mài phân loại quần áo, bốc dỡ hàng lên xe container. Dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng ai nấy không một lời than vãn. Ngay cả khi trời bất chợt đổ mưa, thay vì tìm chỗ trú, các bạn trẻ vội vã tìm bạt che chắn hàng hóa trước, nỗi lo hàng ướt còn lớn hơn lo cho sức khỏe bản thân.

Thở dốc sau hàng giờ bốc vác, Tuấn (sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP HCM) quệt mồ hôi: "Ngoài ủng hộ nhu yếu phẩm, chúng tôi tranh thủ thời gian rảnh để góp sức. Có những bạn bám trụ từ 3 giờ sáng đến tận đêm khuya vẫn chưa chịu ngơi tay. Chưa bao giờ tôi thấy tình đoàn kết mạnh mẽ đến thế".

Không khí khẩn trương cũng lan tỏa tại các nhà ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Bên cạnh nhân viên nhà ga, lực lượng dân quân và các đơn vị vận chuyển cũng tích cực tham gia. Đáng quý hơn, nhiều người dân sau khi gửi vật phẩm đã nán lại phụ giúp bốc xếp, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Bão lũ sẽ qua nhưng điều ở lại chính là nghĩa tình. Những bàn tay phồng rộp, những đêm thức trắng sẽ là ký ức đẹp của thành phố này. TP HCM những ngày này dường như chọn chậm lại một nhịp để yêu thương nhiều hơn. Và nếu ai đó hỏi vì sao hàng ngàn người lặng lẽ góp sức không cần ghi danh, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn, đó là: Nghĩa đồng bào chưa bao giờ ngơi nghỉ. 

Hơn 1.200 tấn hàng chi viện vùng lũ

Từ ngày 21 đến 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã khẩn trương tổ chức tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng cứu trợ đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Theo thống kê đến sáng 24-11, TP HCM đã chuyển 441 tấn hàng hóa đến tỉnh Khánh Hòa, 220 tấn đến Đắk Lắk và 65 tấn đến Lâm Đồng. Dự kiến trong ngày 24-11, thành phố sẽ tiếp tục xuất cấp thêm 200 tấn hàng cho Lâm Đồng, 250 tấn cho Khánh Hòa và 100 tấn cho Gia Lai.

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thông báo các điểm tiếp nhận sẽ ngừng nhận quần áo từ 10 giờ ngày 24-11. Hoạt động quyên góp hiện nay sẽ tập trung nguồn lực cho giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Nhấn mạnh về sự thay đổi này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết: "Hiện nay, công tác hỗ trợ sẽ chuyển sang giai đoạn tái thiết sau lũ. Ngoài nhu yếu phẩm, đồng bào đang rất cần kinh phí để sửa chữa nhà cửa, khôi phục trường lớp và hạ tầng dân sinh để sớm ổn định cuộc sống".

Người dân thành phố có thể tiếp tục đồng hành, sẻ chia với đồng bào vùng lũ thông qua hình thức chuyển khoản hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Ph.Anh


