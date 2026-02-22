HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Những điểm đến được yêu thích đầu năm Bính Ngọ

Yến Anh

(NLĐO)- Hà Nội, Ninh Bình, Sa Pa, Hạ Long, Mộc Châu… là những điểm đến thu hút đông đảo du khách đến du xuân tết Bính Ngọ nhờ đa dạng trải nghiệm thú vị.

Hà Nội tấp nập khách du xuân

Tại Thủ đô Hà Nội, không gian hoa xuân trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về du xuân, check-in ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026. 

- Ảnh 1.

Hà Nội tấp nập khách du xuân

Nhiều du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hơn 400 gốc đào quý và 300 cây quất nghệ thuật hội tụ từ các làng hoa danh tiếng, đan xen cùng những cụm quất, cụm quýt tạo hình nghệ thuật kỳ công được trưng bày tại khu Nhà Bát Giác và khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Năm nay Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng do thành phố quản lý đến 22-2 để phục vụ người dân và du khách tham quan, vui chơi cho đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Chen chân tại Tràng An, Ninh Bình

Ninh Bình có rất nhiều địa điểm thú vị khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất miền Bắc.

- Ảnh 2.

Du khách thư thái khám phá làng cổ Tràng An bằng đi thuyền trên dòng sông Sào Khê

Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014.

Tràng An nổi bật với hệ thống núi đá vôi trùng điệp, những hang động xuyên thủy kỳ ảo và dòng sông trong xanh uốn lượn. Hành trình ngồi thuyền len lỏi qua các hang động mang đến cho du khách cảm giác vừa thư thái, vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

Nếu không muốn cảnh chen lấn chờ đợi hàng giờ do quá tải tại khu du lịch sinh thái Tràng An, bạn có thể lựa chọn tham quan Tràng An cổ với việc chiêm bái khu di tích lịch sử Phủ Đại, ngồi thuyền dọc sông Sào Khê, tham quan đệ nhất xuyên thủy động Hang Luồn, thăm viếng lăng mộ vua Lê Đại Hành…, để thưởng thức vẻ đẹp bồng bềnh, yên tĩnh của Tràng An cổ.

Sa Pa nhộn nhịp khách

Thời tiết những ngày đầu năm tại thị xã Sa Pa rất đẹp, trời trong xanh rất lý tưởng cho các hoạt động du xuân, nghỉ dưỡng. Ngay từ những ngày đầu năm, đỉnh thiêng Fansipan đã trở thành điểm hẹn hành hương của hàng nghìn du khách mong muốn tìm về sự an yên.

- Ảnh 3.

Bản Mây hấp dẫn du khách bởi những lễ hội truyền thống

Sa Pa hấp dẫn với những vườn hoa anh đào, hoa mận trắng nở rộ, những thảm hoa cúc, hoa cải vàng ruộm cả góc trời, khiến bất cứ du khách nào cũng muốn dừng lại chiêm ngưỡng và check in.

Hội Xuân Mở cổng trời 2026 khai hội vào mùng 3 Tết Bính Ngọ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc và những lễ hội truyền thống diễn ra tại Bản Mây như: Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Xên Bản Xên Mường…

Hạ Long: Du khách nô nức khám phá di sản

Nhờ lợi thế chỉ cách Hà Nội khoảng 2 – 2,5 giờ di chuyển, không cần lo vé máy bay hay lịch trình phức tạp, Hạ Long trở thành điểm hẹn du xuân thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là du khách Hà Nội trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

- Ảnh 4.

Sắc màu rực rỡ trên nhiều con đường tại Hạ Long

Ngày mùng một Tết, hai siêu du thuyền chở 2.400 du khách quốc tế đã "xông đất" Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mở màn cho chuỗi 5 chuyến tàu biển hạng sang đến vùng di sản dịp đầu xuân từ nay đến mùng 8 Tết. Tính chung trong năm 2026, cảng dự kiến đón khoảng 88 chuyến tàu biển với 150.000 lượt khách từ Mỹ, châu Âu, Trung Quốc.

Sun World Ha Long cũng trở thành tâm điểm du xuân của miền Bắc du khách tấp nập du xuân, check in và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đa sắc màu.

Thư giãn ở Mộc Châu 

Được vinh danh là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới", Mộc Châu trở thành tâm điểm thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán 2026.

- Ảnh 5.

Mộc Châu trở thành tâm điểm thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Du xuân ở Mộc Châu không chỉ là ngắm cảnh, mà còn là một cách khởi động năng lượng tích cực. Bạn có thể đi theo nhịp chậm, sáng dậy sớm đón sương, trưa nghỉ ngơi, chiều thư thái dạo chơi, nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Điểm nhấn đặc biệt nhất tạo nên sức hút cho du lịch Mộc Châu dịp này chính là những vườn hồng, vườn cam chín, đồi chè xanh, sắc màu của những loài hoa đua nở; những vườn dâu tây chín đỏ đang vào độ thu hoạch rộ nhất. Tại các nông trại, không khí đón khách rất tất bật và nhộn nhịp.

Tin liên quan

Những điểm đến hút khách du xuân mùng 2 Tết ở TPHCM

Những điểm đến hút khách du xuân mùng 2 Tết ở TPHCM

(NLĐO) – Người dân TPHCM có dịp dạo chơi ở Đường hoa Nguyễn Huệ, tham quan Suối Tiên hay hòa mình vào Lễ hội Xuân Cần Giờ với hoa mai, đào và khinh khí cầu…

du lịch du khách điểm đến
    Thông báo