Đời sống

Những điều thú vị về Tết Trung Thu ở nhiều nơi trên thế giới

Huệ Bình tổng hợp (theo China News)

(NLĐO) – Tết Trung thu không chỉ là một lễ hội truyền thống ở Trung Quốc và Việt Nam mà còn được nhiều nơi trên thế giới đón mừng.

Dù có tên gọi và phong tục riêng, tinh thần chung của Tết Trung thu là sự kết nối, hòa hợp và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp - theo hãng tin China News.

Nhật Bản gọi Tết Trung thu là "Jūgoya", hay "Chūshū no meigetsu". Khoảng cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X (cuối thời nhà Đường), tục ngắm trăng đêm thu của Trung Quốc đã du nhập Nhật Bản, ban đầu phổ biến trong giới quý tộc, sau đó lan rộng ra các tầng lớp thấp hơn.

Các phong tục chính bao gồm ngắm trăng, cúng trăng và mừng vụ mùa bội thu. Khác với người Trung Quốc ăn bánh trung thu, người Nhật ăn bánh trôi làm từ gạo nếp, gọi là "Tsukimi dango" (hình tròn, tượng trưng cho mặt trăng) khi ngắm trăng.

Những điều thú vị không thể bỏ qua về Tết Trung Thu ở nhiều nước - Ảnh 1.

Dịp Trung thu, người Nhật ăn bánh trôi làm từ gạo nếp. Ảnh: stheadline.com

Tại Triều Tiên và Hàn Quốc, người dân gọi Tết Trung thu là "Chuseok". Trong ngày này, mọi người sum họp, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên và mừng mùa màng bội thu. Các phong tục chính bao gồm ăn bánh songpyeon (bánh gạo có hình bán nguyệt), tảo mộ và cúng tổ tiên.

Những điều thú vị không thể bỏ qua về Tết Trung Thu ở nhiều nước - Ảnh 2.

Bánh songpyeon (bánh gạo có hình bán nguyệt). Ảnh: wikipedia

Ở Thái Lan, vào dịp Tết Trung thu, người dân sẽ tổ chức "Lễ cầu trăng". Mọi người, cả nam lẫn nữ, đều tham gia cúng trăng. Theo truyền thuyết địa phương, trong đêm Trung thu, Bát Tiên sẽ mang đào đến cung trăng để chúc thọ Quan Thế Âm Bồ Tát, và các vị thần sẽ ban phước lành cho mọi người. Do đó, bánh trung thu ở Thái Lan có hình dạng giống quả đào.

Những điều thú vị không thể bỏ qua về Tết Trung Thu ở nhiều nước - Ảnh 3.

Bảy chiếc bánh trung thu làm từ ngọc bao quanh một chiếc bánh trung thu nhân sen thật. Ảnh: China News

Còn người Hoa ở Malaysia thường làm 3 việc trong Tết Trung thu: ngắm trăng, ăn bánh trung thu và rước đèn lồng. Do đó, vào dịp này, một số nơi tại TP Kuala Lumpur tổ chức các hoạt động rước đèn lồng. Ngoài múa rồng múa lân, các xe hoa chở "Hằng Nga" và "Thất tiên nữ" diễu hành, cùng các nghệ sĩ và thanh niên mặc trang phục sặc sỡ ca hát, rất sôi động.

Ở Singapore, lễ hội Trung thu thường được tổ chức tại khu Chinatown, Vườn chim Jurong, Khu vườn bên vịnh Marina...

Bên cạnh các tập tục truyền thống như ngắm trăng, cúng bái tổ tiên và treo đèn lồng, Tết Trung thu ở đảo Đài Loan (Trung Quốc) có một nét đặc trưng rất đáng chú ý. Đó là tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời (BBQ). Tập tục này được cho là bắt đầu từ những năm 1980, lan rộng nhanh chóng sau một chiến dịch quảng cáo nước tương rất thành công với khẩu hiệu "Một nhà nướng vạn nhà thơm".

Những điều thú vị không thể bỏ qua về Tết Trung Thu ở nhiều nước - Ảnh 4.

Tết Trung thu phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: China News

Đáng chú ý, Tết Trung thu ở Campuchia gọi là Lễ Cúng trăng. Tên gọi truyền thống chính thức của lễ hội này là Ok Om Bok (được tổ chức muộn hơn so với Trung thu của Việt Nam, vào ngày Rằm tháng 10 Âm lịch).

Đây là lễ hội lớn của người Campuchia nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với thần Mặt Trăng, vị thần cai quản thời tiết và mùa màng, đồng thời tạ ơn những thành quả gặt hái được. Vào dịp này, mọi người cùng thưởng thức món cốm dẹp và thường gắn liền với Lễ hội Đua thuyền.

Ở Lào, sự khác biệt lớn nhất của Tết Trung thu, còn gọi là Lễ hội Trăng phước lành, so với Việt Nam và các nước Đông Á nằm ở tính chất cộng đồng và văn hóa tinh thần đậm nét Phật giáo. Hoạt động chủ yếu tập trung vào múa hát, nhảy múa dưới ánh trăng rằm, mang tính chất cộng đồng, hội hè.

Trong khi đó, Sri Lanka có Ngày Poya (Tết trăng tròn hằng tháng), Myanmar có Lễ hội Ánh sáng Thadingyut (lễ hội lớn nhất gắn với trăng tròn) diễn ra vào khoảng tháng 10 Dương lịch...

