Thời sự

Những dự án giao thông nào hút đầu tư tại TPHCM trong 5 năm tới?

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - TPHCM kêu gọi đầu tư hàng loạt dự án metro, đường vành đai, quốc lộ và cầu lớn với tổng vốn hàng trăm ngàn tỉ đồng.

UBND TPHCM đã phê duyệt danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Trong đó, lĩnh vực giao thông chiếm tỷ trọng lớn với hàng chục công trình trọng điểm, trải dài từ đường sắt đô thị đến các tuyến vành đai, quốc lộ và trục động lực liên vùng.

Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm (thuộc tuyến metro số 2) đã khởi công dịp 30-4-2026 vừa qua

Metro phủ khắp TPHCM

Nổi bật là hệ thống đường sắt đô thị (metro) được quy hoạch dày nhằm tái cấu trúc không gian đô thị và giảm áp lực giao thông. Trong đó, tuyến metro số 1 (Bến Thành – An Hạ) dài 21,1 km, tổng vốn dự kiến hơn 86.500 tỉ đồng, đi qua hàng loạt khu vực trung tâm và phía Tây như Bến Thành, Bàn Cờ, Phú Thọ, Bình Tân, Vĩnh Lộc.

Phối cảnh ga Tao Đàn thuộc tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Tuyến metro số 2 gồm hai nhánh Tham Lương – Củ Chi và Bến Thành – Thủ Thiêm, tổng chiều dài gần 51 km, vốn đầu tư hơn 73.000 tỉ đồng. Dự án được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị về phía Tây Bắc, đồng thời tăng kết nối du lịch với địa đạo Củ Chi và liên kết khu đô thị Thủ Thiêm – sân bay Long Thành.

TPHCM cũng định hướng phát triển các tuyến đường sắt liên kết vùng như tuyến thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên (29 km, vốn hơn 46.700 tỉ đồng), tuyến Thủ Dầu Một – TPHCM (gần 22 km, vốn gần 60.000 tỉ đồng) và tuyến kết nối Vũng Tàu – Bà Rịa – Phú Mỹ dài 63 km với tổng mức đầu tư hơn 127.600 tỉ đồng.

Một số tuyến vành đai metro quy mô lớn cũng được đề xuất như tuyến số 3 (Hiệp Bình Phước – An Hạ) dài 45,8 km, vốn hơn 133.000 tỉ đồng; tuyến số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước) dài 47,3 km, vốn hơn 157.000 tỉ đồng; đặc biệt tuyến số 6 (vành đai trong) dài 53,8 km với tổng vốn lên tới hơn 211.600 tỉ đồng, đóng vai trò kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Ngoài ra, tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành dài hơn 41,8 km, vốn gần 84.800 tỉ đồng cũng được ưu tiên nhằm tăng cường kết nối đô thị với sân bay quốc tế Long Thành.

Loạt dự án đường bộ tăng tốc

Song song với metro, TPHCM tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng đường bộ. Đáng chú ý là dự án đường Vành đai 4 đoạn qua thành phố dài 17,3 km với tổng vốn hơn 14.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029. 

Toàn tuyến vành đai 4 có quy mô hơn 159 km, tổng vốn hơn 120.000 tỉ đồng, đóng vai trò chiến lược trong liên kết vùng Đông Nam Bộ.

Phối cảnh cầu Cần Giờ sau khi hoàn thành

Các dự án nâng cấp quốc lộ cũng được đưa vào danh mục như mở rộng Quốc lộ 13 (5,9 km, vốn 20.900 tỉ đồng), Quốc lộ 1 đoạn An Lạc – Long An (9,6 km, vốn hơn 16.200 tỉ đồng) và Quốc lộ 22 đoạn An Sương – Vành đai 3 (9,1 km, vốn hơn 10.400 tỉ đồng).

Nhiều trục giao thông quan trọng khác cũng được đề xuất đầu tư như mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, xây cầu Lớn; xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn; mở rộng trục Bắc – Nam từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành lên 10 làn xe; xây dựng đường Trương Văn Bang nối dài, đường Xuyên Tâm và loạt tuyến đường khu vực Nhà Bè.

Đáng chú ý, dự án cầu Cần Giờ dài 7,3 km với vốn hơn 10.500 tỉ đồng được kỳ vọng tạo đột phá kết nối khu Nam thành phố với trung tâm, mở ra dư địa phát triển mới cho đô thị biển Cần Giờ.

Theo kế hoạch, phần lớn các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và sẽ triển khai từ năm 2026. Khi hoàn thành, mạng lưới hạ tầng này được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm ùn tắc và nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM trong khu vực.

TPHCM: 20 bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 4

