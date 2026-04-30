Thời sự

TPHCM giao 1 doanh nghiệp nghiên cứu đường nối Quốc lộ 22 - Vành đai 4 hơn 11.100 tỉ đồng

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM giao doanh nghiệp nghiên cứu dự án đường Tam Tân và nút giao cầu An Hạ hơn 11.100 tỉ đồng theo PPP, kết nối Quốc lộ 22 với Vành đai 4.

UBND TPHCM vừa chấp thuận giao Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án đường Tam Tân và nút giao chân cầu An Hạ tại Khu đô thị Tây Bắc theo phương thức đối tác công tư (PPP), trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

TPHCM giao nghiên cứu đường nối Quốc lộ 22 với Vành đai 4 hơn 11.100 tỉ - Ảnh 1.

Tuyến đường Tam Tân sẽ nối Quốc lộ 22 với đường Vành đai 4

Theo chỉ đạo, việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa chỉ định nhà đầu tư. Sau khi dự án được phê duyệt chủ trương và báo cáo nghiên cứu khả thi, TPHCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Dự án do nhà đầu tư đề xuất có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 11.125 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp chiếm gần 8.000 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 2.397 tỉ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong 48 tháng, gồm 12 tháng chuẩn bị đầu tư và 36 tháng thi công, triển khai tại các xã Củ Chi và Tân An Hội. 

Trong đó, tuyến đường Tam Tân dài khoảng 13,2 km, lộ giới 40 m, kết nối từ khu vực cầu An Hạ đến đường Vành đai 4. Nút giao tại chân cầu An Hạ được thiết kế dạng "kèn trumpet", có cầu vượt qua Quốc lộ 22.

Quy mô dự án gồm 3 hạng mục chính: tuyến đường chính và đường gom dọc kênh Thầy Cai; cầu vượt dài khoảng 120 m; và hầm chui dưới cầu An Hạ. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 653.000 m². 

Theo đánh giá của các sở, ngành, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục giao thông đối ngoại của Khu đô thị Tây Bắc, kết nối Quốc lộ 22 với Vành đai 4, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 22, tuyến đường đang thường xuyên ùn tắc, đặc biệt khu vực gần Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu đô thị Tây Bắc quy mô hơn 6.000 ha, dân số dự kiến khoảng 600.000 người, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics và cải thiện kết nối vùng, kể cả khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh.

UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư tự bố trí kinh phí lập báo cáo đề xuất, không sử dụng ngân sách. Thời gian hoàn thành hồ sơ tối đa 12 tháng. Trường hợp không được chấp thuận hoặc quá hạn, nhà đầu tư tự chịu mọi chi phí và rủi ro.

Sở Tài chính được giao chủ trì hướng dẫn, thẩm định hồ sơ; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn trong quá trình lập báo cáo. Các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, đảm bảo hồ sơ dự án đáp ứng quy định pháp luật.

Tây Ninh dự trữ nguồn đất, đá, cát phục vụ đường Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Tây Ninh dự trữ nguồn đất, đá, cát phục vụ đường Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài

(NLĐO)- Tây Ninh khoanh định 52 khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản, dự trữ hơn 90 triệu m³ vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng lớn giai đoạn 2026–2030.

UBND TPHCM duyệt 7.050 tỉ đồng làm Vành đai 4 qua Củ Chi

(NLĐO) - TP HCM duyệt dự án hơn 7.050 tỉ đồng giải phóng mặt bằng đoạn Vành đai 4 dài 15,69 km qua Củ Chi, dự kiến hoàn thành và khai thác năm 2029.

TPHCM: Yêu cầu tăng tốc triển khai Vành đai 4

(NLĐO) - TPHCM yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh phê duyệt các dự án thành phần để bảo đảm tiến độ toàn tuyến.

TPHCM Quốc lộ 22 đường Vành đai 4 cầu an hạ đường Tam Tân
