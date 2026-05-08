Thời sự

Thi công Vành đai 3 TPHCM bị ảnh hưởng bởi giá dầu

Ngọc Quý

(NLĐO) - Giá nhiên liệu, vật liệu tăng mạnh khiến Vành đai 3 TPHCM gặp áp lực tiến độ, hiện toàn dự án đạt khoảng 76% khối lượng thi công.

Giá nhiên liệu tăng đột biến, vật liệu khan hiếm khiến tiến độ dự án Vành đai 3 TPHCM chịu áp lực lớn. Ban Giao thông TPHCM cho biết toàn dự án hiện đạt khoảng 76% khối lượng thi công, song vẫn đang nỗ lực bám sát mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026.

Thi công Vành đai 3 TPHCM bị ảnh hưởng bởi giá dầu - Ảnh 1.

Khu vực đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua nút giao Tân Vạn

Giá nhiên liệu, vật liệu tăng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), đến nay tổng giá trị sản lượng thi công các gói thầu thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM đạt khoảng 76%. Trong đó, các gói thầu xây lắp trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) đạt khoảng 83%, còn các gói thầu trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) đạt khoảng 68%.

Ban Giao thông cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là giá nhiên liệu tăng mạnh, kéo theo hàng loạt chi phí đầu vào leo thang. Giá dầu diesel 0.05S-II từ mức 19.570 đồng/lít ngày 28-2-2026 đã tăng vọt lên 44.980 đồng/lít vào ngày 3-4-2026, sau đó giảm còn 33.730 đồng/lít ngày 15-4 và hiện ở mức 28.170 đồng/lít vào ngày 7-5-2026.

Biến động giá nhiên liệu đã tác động trực tiếp đến giá vật liệu xây dựng như cát, đá do chi phí khai thác, sản xuất tăng cao. Đồng thời, chi phí vận chuyển vật liệu từ mỏ về công trường, chi phí vận hành thiết bị và nhân công cũng tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên các nhà thầu thi công.

Ngoài ra, tình trạng khan hiếm nguồn nhựa đường nhập khẩu và bê tông nhựa cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ triển khai dự án.

Tập trung tối đa nguồn lực

Để tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các chủ mỏ vật liệu, đặc biệt là vật liệu đá, nhằm kịp thời phân bổ khối lượng cho từng nhà thầu theo nhu cầu thực tế, ưu tiên đưa vật liệu về công trường sớm nhất có thể.

Đối với biến động bất thường của giá nhiên liệu, Ban Giao thông đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng phù hợp với diễn biến thị trường. Đây được xem là cơ sở để nhà thầu thực hiện điều chỉnh giá, giảm bớt áp lực tài chính trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Theo Ban Giao thông, phần chi phí điều chỉnh giá do biến động thị trường hiện vẫn nằm trong khoản dự phòng của dự án nên chưa làm phát sinh vượt tổng mức đầu tư.

Ban Giao thông dự báo nếu trong tháng 5-2026 giá nhiên liệu dần ổn định, công suất huy động vật liệu cát, đá và nguồn cung nhựa đường nhập khẩu sẽ được cải thiện, qua đó bù đắp phần sản lượng bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Dù gặp nhiều khó khăn, chủ đầu tư cùng các nhà thầu vẫn đang tập trung tối đa nguồn lực để bám sát mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026 theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội. Ngoài các hạng mục chính, các gói thầu phụ trợ như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan, giao thông thông minh (ITS), trạm cân tự động… cũng đang được triển khai đồng bộ để hoàn thành vào cuối năm 2026.

TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 3

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn thành phố

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ Vành đai 3 tại Tân Vạn

(NLĐO) - Kiểm tra dự án Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Tân Vạn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu hoàn thành các hạng mục trọng điểm vào 30-6.

Đề xuất mở rộng Đường Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn xe

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 8 làn cao tốc tuyến Đường Vành đai 3 TPHCM, tổng vốn sơ bộ hơn 60.000 tỉ đồng.

