TPHCM: 20 bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 4

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn thành phố thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM (dự án).
Kế hoạch yêu cầu triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các công tác thực hiện dự án trên địa bàn 16 phường, xã với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan.
Theo UBND TP HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo 20 bước, trong đó đã hoàn thành 2 bước đầu là xây dựng kế hoạch thu hồi đất và tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi.
Theo kế hoạch, trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận (trong vòng 10 ngày).
Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất.
Tương tự, tiến hành vận động, thuyết phục trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất thì Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định.
16 phường, xã có Vành đai 4 đi qua, gồm phường Tân Thành, Bình Dương, Hòa Lợi, Long Nguyên, Tây Nam, Thới Hòa, Bình Cơ, Tân Uyên, Vĩnh Tân; xã: Hiệp Phước, Nhuận Đức, Tân An Hội, Châu Pha, Châu Đức, Thường Tân, Bắc Tân Uyên.
Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh sau sáp nhập. Trong số này có nhiều đoạn đầu tư hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước.
160 km còn lại với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỉ đồng, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6-2025.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TPHCM được chia thành 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1-3 (đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai); dự án thành phần 1 (đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn, qua tỉnh Bình Dương trước đây); dự án thành phần 1-1 (đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây); Dự án thành phần 1-5 (đoạn từ ranh giới Tây Ninh đến cảng Hiệp Phước).
