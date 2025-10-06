Thời tiết TP HCM hôm nay, 6-10: Ngày có nắng, có mưa nhẹ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hôm nay, 6-10, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.
Hôm nay, độ ẩm không khí trên khu vực sẽ vẫn ở mức cao, có thể gây cảm giác oi bức. Do đó, người dân nên uống đủ nước, mặc trang phục thoáng mát.
Ngoài ra, cần đề phòng mưa dông, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng từ 1.5-2.5 m, biển động nhẹ.
Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng 0.5-1.5 m, biển bình thường.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
