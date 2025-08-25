Những hình ảnh "đốn tim" trên đường phố Hà Nội ngày tổng hợp luyện diễu binh

Hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối 21-8 và 24-8 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Trong đó, ngày 2-4, hàng chục ngàn người dân có mặt từ rất sớm, đứng kín các tuyến đường chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tối cùng ngày. Một bầu không khí rạo rực, vui tươi trên nhiều tuyến phố Hà Nội, để lại nhiều hình ảnh đẹp.

Người dân hát vang, hò reo trên đường phố chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Rất đông người dân hòa vào không khí rộn ràng, náo nhiệt với những bài hát, lời ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước, về thế hệ trẻ.

Không khí đông đúc tại nhiều tuyến phố nhưng vẫn giữ được trật tự, nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, người lớn tuổi cũng có mặt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước giờ diễn ra tổng hợp luyện. Các tuyến đường khu vực trung tâm TP Hà Nội tràn ngập trong sắc đỏ.

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tối ngày 27-8 sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành và sáng 30-8 sẽ là buổi tổng duyệt cấp Nhà nước, trước khi diễn ra buổi lễ chính thức vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Một số hình ảnh về buổi tổng hợp luyện lần 2 do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Nhiều gia đình trên đường Nguyễn Thái Học trang trí rất ấn tượng đón "Tết Độc Lập"

Người dân hào hứng chờ xem tổng hợp luyện

Một em nhỏ được bố mẹ đưa đến khu vực gần Quảng trường Ba Đình trong không khí rộn ràng của dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh 2-9

Rất đông các bạn trẻ "vượt nắng, thắng mưa" để đón xem tổng hợp luyện

Các em nhỏ háo hức trong các bộ trang phục màu đỏ, với cờ đỏ sao vàng trên tay

Người dân tập trung chờ xem tổng hợp luyện ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bà Lý Thị Khuê (ở tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh) năm nay đã 90 tuổi, cùng các con cháu đến Hà Nội chờ xem tổng hợp luyện từ rất sớm.

Không khí náo nhiệt trên các tuyến phố ở Hà Nội

Cùng nhau hò reo, hát vang các bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một người đàn ông trong vai trò "quản ca", bắt nhịp cho mọi người cùng cất vang tiếng hát

Cán bộ Công an Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhắc nhở người dân ngồi đúng vị trí, chú ý nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ.

Dù đến từ rất sớm và chờ đợi nhiều giờ đồng hồ, nhưng người dân vẫn háo hức đến 20 giờ khi buổi tổng hợp luyện chính thức bắt đầu

Một chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thái Học

Người dân hát Quốc ca

Các khối quân đội tổng hợp luyện diễu binh qua đường Nguyễn Thái Học