Những hình ảnh "đốn tim" trên đường phố Hà Nội ngày tổng hợp luyện diễu binh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Những hình ảnh "đốn tim" trên đường phố Hà Nội ngày tổng hợp luyện diễu binh

Minh Chiến

(NLĐO)- Từ cụ già 90 tuổi đến em nhỏ cất giọng hòa theo những bài hát về Bác Hồ, quê hương, đất nước... trước giờ tổng hợp luyện diễu binh.

Hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối 21-8 và 24-8 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Trong đó, ngày 2-4, hàng chục ngàn người dân có mặt từ rất sớm, đứng kín các tuyến đường chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tối cùng ngày. Một bầu không khí rạo rực, vui tươi trên nhiều tuyến phố Hà Nội, để lại nhiều hình ảnh đẹp.

Người dân hát vang, hò reo trên đường phố chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Rất đông người dân hòa vào không khí rộn ràng, náo nhiệt với những bài hát, lời ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước, về thế hệ trẻ.

Không khí đông đúc tại nhiều tuyến phố nhưng vẫn giữ được trật tự, nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, người lớn tuổi cũng có mặt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước giờ diễn ra tổng hợp luyện. Các tuyến đường khu vực trung tâm TP Hà Nội tràn ngập trong sắc đỏ.

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tối ngày 27-8 sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành và sáng 30-8 sẽ là buổi tổng duyệt cấp Nhà nước, trước khi diễn ra buổi lễ chính thức vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Một số hình ảnh về buổi tổng hợp luyện lần 2 do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

diễu binh - Ảnh 1.

Nhiều gia đình trên đường Nguyễn Thái Học trang trí rất ấn tượng đón "Tết Độc Lập"

- Ảnh 2.

Người dân hào hứng chờ xem tổng hợp luyện

- Ảnh 3.

Một em nhỏ được bố mẹ đưa đến khu vực gần Quảng trường Ba Đình trong không khí rộn ràng của dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh 2-9

- Ảnh 4.

Rất đông các bạn trẻ "vượt nắng, thắng mưa" để đón xem tổng hợp luyện

- Ảnh 5.

Các em nhỏ háo hức trong các bộ trang phục màu đỏ, với cờ đỏ sao vàng trên tay

- Ảnh 6.

Người dân tập trung chờ xem tổng hợp luyện ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- Ảnh 7.

Bà Lý Thị Khuê (ở tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh) năm nay đã 90 tuổi, cùng các con cháu đến Hà Nội chờ xem tổng hợp luyện từ rất sớm.

- Ảnh 8.

Không khí náo nhiệt trên các tuyến phố ở Hà Nội

- Ảnh 9.

Cùng nhau hò reo, hát vang các bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Ảnh 10.

Một người đàn ông trong vai trò "quản ca", bắt nhịp cho mọi người cùng cất vang tiếng hát

Hình ảnh "náo nhiệt", hát vang trên đường phố Hà Nội ngày tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 1.

Cán bộ Công an Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhắc nhở người dân ngồi đúng vị trí, chú ý nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ.

- Ảnh 11.

Dù đến từ rất sớm và chờ đợi nhiều giờ đồng hồ, nhưng người dân vẫn háo hức đến 20 giờ khi buổi tổng hợp luyện chính thức bắt đầu

- Ảnh 12.

Một chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thái Học

- Ảnh 13.

Người dân hát Quốc ca

- Ảnh 14.

Các khối quân đội tổng hợp luyện diễu binh qua đường Nguyễn Thái Học

- Ảnh 15.

Khối Đặc công tham gia tổng hợp luyện

Tin liên quan

Thủ tướng: Khuyến khích phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân xem diễu binh A80

Thủ tướng: Khuyến khích phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân xem diễu binh A80

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ có 6 lực lượng tham gia.

VIDEO: Ấn tượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2

(NLĐO) - Tối 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 tổng hợp luyện quân đội các khối diễu binh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo