Những hình ảnh "đốn tim" trên đường phố Hà Nội ngày tổng hợp luyện diễu binh

(NLĐO)- Từ cụ già 90 tuổi đến em nhỏ cất giọng hòa theo những bài hát về Bác Hồ, quê hương, đất nước... trước giờ tổng hợp luyện diễu binh.
Hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối 21-8 và 24-8 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.
Trong đó, ngày 2-4, hàng chục ngàn người dân có mặt từ rất sớm, đứng kín các tuyến đường chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tối cùng ngày. Một bầu không khí rạo rực, vui tươi trên nhiều tuyến phố Hà Nội, để lại nhiều hình ảnh đẹp.
Người dân hát vang, hò reo trên đường phố chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Rất đông người dân hòa vào không khí rộn ràng, náo nhiệt với những bài hát, lời ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước, về thế hệ trẻ.
Không khí đông đúc tại nhiều tuyến phố nhưng vẫn giữ được trật tự, nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, người lớn tuổi cũng có mặt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước giờ diễn ra tổng hợp luyện. Các tuyến đường khu vực trung tâm TP Hà Nội tràn ngập trong sắc đỏ.
Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tối ngày 27-8 sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành và sáng 30-8 sẽ là buổi tổng duyệt cấp Nhà nước, trước khi diễn ra buổi lễ chính thức vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Một số hình ảnh về buổi tổng hợp luyện lần 2 do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:
