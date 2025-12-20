HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Những “kho báu từ rác” ở một phường của TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Tân Sơn Hòa quản lý "sát sườn" bằng cách đối chiếu danh sách đóng tiền phí thu gom rác với các đơn vị dịch vụ công ích và thu gom dân lập

Ngày 20-12, UBND phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức Ngày hội phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025.

Ngắm những “Kho báu từ rác” tại một phường của TPHCM - Ảnh 1.

Hoạt động đi bộ đồng hành "Bước chân xanh"

Trong khuôn khổ ngày hội, phường tổ chức hoạt động đi bộ đồng hành "Bước chân xanh" nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn trong cộng đồng.

Phường cũng tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác đúng quy định.

Ngắm những “Kho báu từ rác” tại một phường của TPHCM - Ảnh 2.

Bản đồ Việt Nam làm từ các vật liệu tái chế

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm - tương tác đã diễn ra sôi nổi: Đổi rác tái chế, rác nguy hại lấy quà; trạm xanh tái chế; gian hàng kiến thức môi trường; trò chơi dân gian lồng ghép nội dung phân loại rác; trưng bày các sản phẩm tái chế sáng tạo trong Hội thi "Kho báu từ rác"; gian hàng doanh nghiệp xanh và góc trải nghiệm số quét mã QR hướng dẫn phân loại rác.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa Lê Minh Truyền cho biết Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã xác định rõ phân loại rác là trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình. Tại địa phương, việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở văn bản hành chính mà được lồng ghép sâu sát vào sinh hoạt của các ban ngành, đoàn thể và 28 khu phố.

"Chúng tôi giao chi bộ các khu phố bàn bạc cách làm cụ thể, vận động người dân cùng thực hiện. Đặc biệt, phường phối hợp chặt chẽ với các trường học để đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên cho học sinh, sinh viên" - ông Lê Minh Truyền thông tin. 

Ngắm những “Kho báu từ rác” tại một phường của TPHCM - Ảnh 3.

Sản phẩm tham gia Hội thi "Kho báu từ rác"

Bên cạnh tuyên truyền, phường Tân Sơn Hòa còn áp dụng phương pháp quản lý "sát sườn" bằng cách đối chiếu danh sách đóng tiền phí thu gom rác với các đơn vị dịch vụ công ích và thu gom dân lập. Những địa chỉ chưa đóng phí sẽ được khoanh vùng để vận động trực tiếp, vì đây là nhóm có nguy cơ xả rác bừa bãi cao. Nhờ cách làm này, đến nay, cơ bản các hộ dân đã tham gia đóng phí, tình trạng xả rác sai quy định giảm rõ rệt.

Ngắm những “Kho báu từ rác” tại một phường của TPHCM - Ảnh 4.

Sản phẩm từ rác tái chế

Ngắm những “Kho báu từ rác” tại một phường của TPHCM - Ảnh 5.

Các mô hình tái chế tại ngày hội còn được nhà trường sử dụng làm công cụ học tập lâu dài, tạo ý nghĩa giáo dục thiết thực

Ngắm những “Kho báu từ rác” tại một phường của TPHCM - Ảnh 6.

Sản phẩm từ rác tái chế

 

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

(NLĐO) - Ông Đoàn Danh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thép Toàn Thắng, giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Tuyên truyền an toàn trên không gian mạng cho hơn 500 học sinh phường Tân Sơn Hòa

(NLĐO) - Chương trình thuộc khuôn khổ "Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc" do phường Tân Sơn Hòa triển khai

Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc tại Ngày hội Đại đoàn kết Khu phố 9 phường Tân Sơn Hòa

(NLĐO) - Sáng 16-11, Khu phố 9 phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với sự tham dự đông đảo của lãnh đạo và người dân.

