Bạn đọc

5 đội hình đặc biệt xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì người dân và vì sự phát triển của địa phương

Sáng 1-12, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tổ chức lễ ra mắt mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc".

Ra mắt mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc", bắt đầu từ những điều giản dị - Ảnh 1.

Ra mắt mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc"

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa cho biết mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc" mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc đưa các nghị quyết của Trung ương, TPHCM và Đảng bộ phường đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả, vì người dân và vì sự phát triển của địa phương.

Ra mắt mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc", bắt đầu từ những điều giản dị - Ảnh 2.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa cho biết mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc" mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, tinh thần mà mô hình hướng đến xuất phát từ một nguyên lý rất đời thường mà sâu sắc: “Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị, những điều bình thường hằng ngày”.

Đó là từ sự an toàn trong mỗi khu dân cư; một không gian chính quyền văn minh, tận tâm; một bàn tay sẻ chia khi ai đó gặp khó khăn; một em nhỏ, một học sinh được chăm sóc, học tập an toàn; một gia đình được hỗ trợ khi gặp biến cố.

"Trên hết là sự tôn trọng, tử tế, yêu thương trong cộng đồng. Phường Tân Sơn Hòa xác định hạnh phúc không phải khẩu hiệu, hạnh phúc phải được cảm nhận" - bà Trương Lê Mỹ Ngọc khẳng định.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa cho biết để thực hiện mô hình này, phường sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động, nội dung, công việc thiết thực. Trong đó có tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thực hiện tuyến đường văn minh – sạch – đẹp; xây dựng khu dân cư sạch – xanh – thân thiện môi trường và khu dân cư đoàn kết – nghĩa tình – tự quản.

Cạnh đó, tạo không gian vui chơi, học tập cho trẻ em; bảo vệ môi trường, hỗ trợ an sinh; thực hiện tốt chính quyền số với quyết tâm phục vụ nhân dân minh bạch, nhanh chóng, hiện đại.

Ra mắt mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc", bắt đầu từ những điều giản dị - Ảnh 3.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh (Đội cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM) chia sẻ về vấn đề an toàn trên không gian mạng

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, các tổ chức xã hội và các cá nhân cùng chung tay, góp sức, góp trí, góp lòng để xây dựng phường an toàn, văn minh, nhân ái, hạnh phúc.

Ra mắt mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc", bắt đầu từ những điều giản dị - Ảnh 4.

Người dân chia sẻ các vấn đề đang gặp phải để được chuyên gia tư vấn

Ra mắt 5 đội hình nòng cốt

Dịp này, phường Tân Sơn Hòa đã ra mắt 5 đội hình là lực lượng nòng cốt để lan tỏa hành trình chung tay xây dựng mô hình "Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc". Cụ thể:

- Đội hình Chính quyền phường với chương trình “Chính quyền số – Điều hành thông minh, chung tay cùng khu phố xây dựng phường hạnh phúc”;

- Đội hình Công an phường với chương trình “An toàn – Không ma túy vì hạnh phúc của mỗi gia đình – Bình yên từng khu phố”;

- Đội hình MTTQ và các đoàn thể với chương trình “Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương – lan tỏa hạnh phúc”;

- Đội hình "Hướng tới ngày hội toàn dân 15-3-2025” cùng gửi gắm niềm tin, chung sức dựng xây phường hạnh phúc;

- Đội hình Phòng khám da liễu MEDCARE với dự án truyền thông - giáo dục sức khỏe “Ngại hỏi nhưng muốn biết".


