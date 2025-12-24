Những kiện hàng đặc biệt xuất hiện trên băng chuyền hành lý ở Nội Bài vào Giáng sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những kiện hàng đặc biệt xuất hiện trên băng chuyền hành lý ở Nội Bài vào Giáng sinh

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đêm Giáng sinh, nhiều hành khách quốc tế tỏ ra thích thú khi những khay quà rực rỡ và gấu bông xuất hiện trên băng chuyền hành lý sân bay Nội Bài.

Trong không khí đón Giáng sinh, Năm mới và sự kiện khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài mang đến cho hành khách những trải nghiệm văn hóa bất ngờ ngay tại cửa ngõ Thủ đô.

Những kiện hàng đặc biệt xuất hiện trên băng chuyền hành lý ở Nội Bài vào Giáng sinh - Ảnh 1.

Những kiện hành lý đặc biệt trên băng chuyền dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Phan Công - Ngọc Khải

Tại sảnh đến, thay vì chỉ có hành lý quen thuộc, nhiều hành khách quốc tế tỏ ra thích thú khi những khay quà rực rỡ và gấu bông lần lượt xuất hiện trên băng chuyền. Không ít du khách nước ngoài ngạc nhiên, bật cười và thốt lên "wow" khi biết đây là món quà chào đón của sân bay. Những chú gấu bông, túi quà nhỏ cùng hình ảnh ông già Noel trao quà cho trẻ em đã giúp xua tan mệt mỏi sau các chuyến bay dài.

Hoạt động tặng quà Giáng sinh là nét văn hóa được Nội Bài duy trì nhiều năm, với mong muốn mỗi hành trình của hành khách bắt đầu bằng sự thân thiện và kết nối.

Ở khu vực khách đi, không gian văn hóa tại Cánh Đông và Cánh Tây tiếp tục thu hút đông đảo hành khách dừng chân check-in. Nổi bật tại Cánh Đông là triển lãm "Vạn Xuân", với điểm nhấn là hình tượng Rồng thiêng màu đỏ dài khoảng 80 m, uốn lượn tại vị trí trung tâm nhà ga. Biểu tượng Rồng gợi nhắc nguồn gốc "Con Rồng cháu Tiên", sắc đỏ tượng trưng cho sinh khí, may mắn và khát vọng vươn lên. Không gian triển lãm còn tái hiện quốc hiệu "Vạn Xuân" và âm hưởng trống đồng Đông Sơn, thể hiện chiều sâu văn hóa Việt.

Trong khi đó, Cánh Tây mang sắc thái trầm lắng hơn với nghệ thuật sơn mài và triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, tạo sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống.

Những kiện hàng đặc biệt xuất hiện trên băng chuyền hành lý ở Nội Bài vào Giáng sinh - Ảnh 2.

Khách quốc tế thích thú khi bất ngờ được tặng quà. Ảnh: Phan Công - Ngọc Khải

Song song với các không gian trưng bày, từ ngày 15/12, Nội Bài tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ hành khách. Riêng tối 24/12, chương trình chào đón Giáng sinh và Năm mới kéo dài khoảng ba tiếng, kết hợp biểu diễn ca múa nhạc dân tộc và các ca khúc quốc tế, thu hút đông đảo hành khách theo dõi.

Thông qua triển lãm "Vạn Xuân" và các hoạt động lễ hội tại Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kỳ vọng không chỉ là điểm trung chuyển, mà còn trở thành "điểm chạm" văn hóa, để lại ấn tượng về một Việt Nam hiền hòa, mến khách và đang đổi mới mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài: Nhiều tiện ích mới

Khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài: Nhiều tiện ích mới

(NLĐO)- Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian hạ tầng, Nhà ga hành khách T2 mở rộng sân bay Nội Bài còn tiên phong định hình mô hình "Sân bay thông minh"

Biểu tượng rồng thiêng đỏ rực tại sân bay Nội Bài

(NLĐO)- Khách bay quốc tế tới sân bay Nội Bài những ngày này được chiêm ngưỡng biểu tượng rồng thiêng đỏ rực 80 m Nhà ga quốc tế T2 mở rộng.

Sân bay Nội Bài có máy soi chiếu hiện đại, có cần tháo giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh?

(NLĐO)- Sau khi khánh thành ngày 19-12, khu vực mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài sẽ đưa vào sử dụng hệ thống soi chiếu an ninh thông minh hiện đại.

sân bay Nội Bài hàng không Giáng sinh vietnam airport
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo