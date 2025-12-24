Những kiện hàng đặc biệt xuất hiện trên băng chuyền hành lý ở Nội Bài vào Giáng sinh

Trong không khí đón Giáng sinh, Năm mới và sự kiện khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài mang đến cho hành khách những trải nghiệm văn hóa bất ngờ ngay tại cửa ngõ Thủ đô.

Những kiện hành lý đặc biệt trên băng chuyền dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Phan Công - Ngọc Khải

Tại sảnh đến, thay vì chỉ có hành lý quen thuộc, nhiều hành khách quốc tế tỏ ra thích thú khi những khay quà rực rỡ và gấu bông lần lượt xuất hiện trên băng chuyền. Không ít du khách nước ngoài ngạc nhiên, bật cười và thốt lên "wow" khi biết đây là món quà chào đón của sân bay. Những chú gấu bông, túi quà nhỏ cùng hình ảnh ông già Noel trao quà cho trẻ em đã giúp xua tan mệt mỏi sau các chuyến bay dài.

Hoạt động tặng quà Giáng sinh là nét văn hóa được Nội Bài duy trì nhiều năm, với mong muốn mỗi hành trình của hành khách bắt đầu bằng sự thân thiện và kết nối.

Ở khu vực khách đi, không gian văn hóa tại Cánh Đông và Cánh Tây tiếp tục thu hút đông đảo hành khách dừng chân check-in. Nổi bật tại Cánh Đông là triển lãm "Vạn Xuân", với điểm nhấn là hình tượng Rồng thiêng màu đỏ dài khoảng 80 m, uốn lượn tại vị trí trung tâm nhà ga. Biểu tượng Rồng gợi nhắc nguồn gốc "Con Rồng cháu Tiên", sắc đỏ tượng trưng cho sinh khí, may mắn và khát vọng vươn lên. Không gian triển lãm còn tái hiện quốc hiệu "Vạn Xuân" và âm hưởng trống đồng Đông Sơn, thể hiện chiều sâu văn hóa Việt.

Trong khi đó, Cánh Tây mang sắc thái trầm lắng hơn với nghệ thuật sơn mài và triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, tạo sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống.

Khách quốc tế thích thú khi bất ngờ được tặng quà. Ảnh: Phan Công - Ngọc Khải

Song song với các không gian trưng bày, từ ngày 15/12, Nội Bài tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ hành khách. Riêng tối 24/12, chương trình chào đón Giáng sinh và Năm mới kéo dài khoảng ba tiếng, kết hợp biểu diễn ca múa nhạc dân tộc và các ca khúc quốc tế, thu hút đông đảo hành khách theo dõi.

Thông qua triển lãm "Vạn Xuân" và các hoạt động lễ hội tại Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kỳ vọng không chỉ là điểm trung chuyển, mà còn trở thành "điểm chạm" văn hóa, để lại ấn tượng về một Việt Nam hiền hòa, mến khách và đang đổi mới mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế.