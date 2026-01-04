Những lần HLV Mourinho làm Ronaldo, Ozil, Salah "tổn thương"

Dưới đây là 3 ngôi sao lớn từng "rơi nước mắt" khi làm việc dưới trướng nhà cầm quân có biệt danh "Người đặc biệt" - theo Planetfootball.

Cristiano Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha có lẽ đã chơi phong cách bóng đá hay nhất sự nghiệp dưới thời nhà cầm quân đồng hương Jose Mourinho.

Tiền đạo sinh năm 1985 ghi 120 bàn sau 106 trận, sắm vai trụ cột giúp Real Madrid chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Barcelona với mùa giải 2011-2012, đạt kỷ lục giành tới 100 điểm.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa hai người luôn tiềm ẩn căng thẳng, đặc biệt ở mùa cuối của "Người đặc biệt" tại Tây Ban Nha.

Tiền vệ Luka Modric kể trong tự truyện My Game rằng trong một trận đấu Cúp Nhà vua Tây Ban Nha khi Real Madrid đang dẫn 2-0, Ronaldo không theo kèm đối thủ ở tình huống ném biên và lập tức bị HLV Mourinho nổi giận trách mắng ngay trên sân.

"Khi trở lại phòng thay đồ giữa giờ nghỉ tôi thấy Ronaldo rất buồn, gần như rơi nước mắt. Cậu ấy nói: ‘Tôi đã làm hết sức mà ông ấy vẫn chỉ trích tôi’"- tiền vệ Modric nhớ lại.

HLV Mourinho sau đó tiếp tục phê bình Ronaldo trước toàn đội khiến không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, đến mức các cầu thủ phải can thiệp để ngăn một cuộc ẩu đả thực sự.

Mesut Ozil

Ronaldo không phải cầu thủ duy nhất phải hứng chịu cơn thịnh nộ của HLV Jose Mourinho trong thời gian ông dẫn dắt Real Madrid.

Trong cuốn sách xuất bản năm 2017, tiền vệ Mesut Ozil kể lại câu chuyện bị ông thầy Mourinho mắng xối xả sau khi bị cho là quá "mềm" trong các pha tranh chấp.

Tiền vệ Ozil kể rằng bản thân mình đã "tức điên" với thái độ của nhà cầm quân Bồ Đào Nha: "Tôi chỉ muốn ném chiếc giày vào đầu ông ấy. Tôi muốn ông ấy dừng lại và để tôi yên".

Sở dĩ tiền vệ người Đức tức giận tới mức "mất kiểm soát" bởi ông thầy nói lớn: "Cậu biết không, Mesut? Cậu cứ khóc đi! Cứ nức nở đi! Cậu như một đứa trẻ con. Đi tắm đi. Chúng tôi không cần cậu".

Biết bản thân Ozil thần tượng huyền thoại Zinedine Zidane, HLV Mourinho sau đó còn buông thêm câu đầy khiêu khích: "Cậu không phải Zinedine Zidane đâu, biết chưa. Không! Không bao giờ! Cậu thậm chí còn không cùng đẳng cấp!".

Mohamed Salah

Tiền đạo Mohamed Salah từng có quãng thời gian ngắn và không mấy thành công khi làm việc dưới trướng HLV Jose Mourinho tại Chelsea.

Chân sút có biệt danh "Vua Ai Cập" chỉ ra sân 19 trận dưới "Người đặc biệt" ghi vỏn vẹn 2 bàn và 3 đường kiến tạo.

Cựu danh thủ John Obi Mikel từng chia sẻ trên podcast Obi One rằng thời ấy HLV Mourinho "không hề nương tay với bất kỳ ai. Nếu không làm tròn nhiệm vụ thì dù là ai đi nữa ông ấy cũng sẽ mắng thẳng mặt".

"Có lần ông ấy mắng Mohamed Salah trong giờ nghỉ giữa hiệp và cậu ấy đã bật khóc. Chúng tôi nghĩ chắc sau đó ông ấy vẫn sẽ để Salah đá tiếp. Nhưng không, ông ấy mắng xối xả cậu ấy rồi rút ra khỏi sân. Đó đơn giản là tâm lý và cách làm việc của HLV Mourinho vào thời điểm đó" - cựu danh thủ Obi Mikel nhớ lại.