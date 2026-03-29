Sức khỏe

Những lưu ý quan trọng cho người dân có thẻ BHYT

(NLĐO)-Việc mở rộng quyền lợi BHYT từ năm 2026 nhằm giảm thiểu tối đa chi phí tự chi trả của người bệnh, bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế

Để nắm bắt các chính sách mới, người dân cần nắm bắt những vấn đề thường gặp về quy định sử dụng thẻ BHYT.

Người dân cũng có thể chủ động tra cứu danh sách nơi khám ban đầu qua ứng dụng VssID, VNeID mức độ 2 hoặc kiểm tra các bệnh viện áp dụng BHYT trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người dân có thẻ BHYT lưu ý những điều sau - Ảnh 1.

Người dân có thể tích hợp và sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, VssID thay thế trực tiếp cho thẻ giấy

BHYT được dùng ở đâu?

Bắt đầu từ năm 2025, hệ thống khám chữa bệnh BHYT đã được phân chia rõ ràng thành ba cấp độ chuyên môn nhằm phân luồng bệnh nhân hiệu quả, giảm tải cho tuyến trên và phát huy tối đa vai trò của y tế cơ sở.

Cụ thể, cấp ban đầu sẽ tiếp nhận khám tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa và phòng khám đa khoa khu vực. Tiếp đến, cấp cơ bản bao gồm các bệnh viện được xếp hạng với số điểm đánh giá dưới 70. Cuối cùng, cấp chuyên sâu là nơi tập trung chuyên môn cao nhất, bao gồm các bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện hạng đặc biệt.

Đăng ký nơi khám ban đầu là gì?

Nơi khám chữa bệnh ban đầu chính là cơ sở y tế đầu tiên mà người tham gia BHYT đăng ký và được in rõ trên thẻ. Các cơ sở này thường là trạm y tế, phòng khám đa khoa, cơ sở y học gia đình hoặc y tế tại cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Khi người bệnh đến khám chữa bệnh đúng tại cơ sở đã đăng ký này, họ sẽ được xác nhận là đi khám đúng tuyến và hưởng tối đa quyền lợi bảo hiểm.

Chuyển tuyến khi nào?

Quy trình chuyển tuyến được thực hiện khi tình trạng sức khỏe của người bệnh diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng điều trị hoặc chuyên môn của cơ sở y tế tuyến dưới. Khi đó, cơ sở khám chữa bệnh ban đầu sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực tế và cấp giấy chuyển bệnh nhân lên các tuyến có cấp độ chuyên môn cao hơn để đảm bảo chất lượng khám và điều trị tốt nhất.

Khám tuyến trên trực tiếp là gì?

Chính sách thông tuyến toàn quốc hiện nay cho phép người bệnh khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào trên cả nước mà không bị ràng buộc bởi nơi đăng ký ban đầu hay yêu cầu giấy chuyển tuyến. Đặc biệt, những trường hợp cấp cứu, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc cần phẫu thuật kỹ thuật cao có thể đến thẳng tuyến trên và vẫn được hưởng 100% chi phí như đúng tuyến.

Người dân có thẻ BHYT lưu ý những điều sau - Ảnh 2.

Người dân khám bệnh tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM

Đối với các trường hợp khám trái tuyến không thuộc diện ưu tiên, người bệnh được chi trả 100% chi phí điều trị tại tuyến huyện. Tại tuyến tỉnh, quỹ bảo hiểm thanh toán 100% chi phí nội trú nhưng không chi trả ngoại trú. Riêng tại tuyến trung ương, mức thanh toán giảm xuống còn 40% cho điều trị nội trú và hoàn toàn không hỗ trợ chi phí khám ngoại trú.

Tra cứu thông tin thẻ BHYT ở đâu?

Theo Thông tư số 09/2026/TT-BTC, sổ bảo hiểm xã hội và thẻ BHYT điện tử đã chính thức được áp dụng đồng bộ trên toàn quốc. Người dân hiện nay có thể dễ dàng kiểm tra hạn sử dụng và quá trình khám chữa bệnh thông qua ứng dụng VssID, tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội.

Khi đi khám, các cơ sở y tế có trách nhiệm tự động tra cứu trên hệ thống, giúp người bệnh không bắt buộc phải mang theo thẻ giấy nếu đã tích hợp dữ liệu điện tử hoặc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Tra cứu bệnh viện có áp dụng BHYT bằng cách nào?

Để tìm kiếm nhanh chóng các cơ sở y tế chấp nhận BHYT, người dân có thể linh hoạt sử dụng nhiều phương thức khác nhau. Trên ứng dụng VssID, bạn chỉ cần đăng nhập và chọn mục thẻ bảo hiểm y tế để kiểm tra nơi đăng ký khám ban đầu. Bên cạnh đó, danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trực tuyến luôn được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khi người dân làm thủ tục đăng ký mua bảo hiểm tại UBND xã, phường hoặc các đại lý thu, nhân viên phụ trách sẽ trực tiếp cung cấp danh sách chi tiết các bệnh viện nhận đăng ký ban đầu.


Áp dụng BHYT điện tử, chấm dứt đòi thẻ giấy

Áp dụng BHYT điện tử, chấm dứt đòi thẻ giấy

(NLĐO)- Cơ quan, tổ chức, cơ sở khám, chữa bệnh không được yêu cầu người dân nộp sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy khi áp dụng điện tử.

Khám chữa bệnh BHYT năm 2026: Thủ tục mới nhất người dân cần biết

(NLĐO)- Từ năm 2026, quy trình khám chữa bệnh BHYT có một số điều chỉnh quan trọng, nắm rõ những quy định này sẽ tiết kiệm thời gian, hạn chế rắc rối.

BHYT học sinh, sinh viên mới nhất năm 2026

(NLĐO)- BHYT học sinh, sinh viên là chính sách an sinh quan trọng với mức đóng thấp nhưng quyền lợi khám chữa bệnh đáng kể.

cổng thông tin điện tử khám chữa bệnh dịch vụ y tế chính sách mới Ứng dụng VNEID
